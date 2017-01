Tensa espera por N'Diaye

El Málaga continúa a expensas de que Alfred N'Diaye decida cuál será su próximo destino, toda vez que tiene las puertas cerradas en el Villarreal. El centrocampista africano conoce de sobra lo que le ofrece el Málaga, que ve en N'Diaye al hombre perfecto para sustituir el hueco dejado por el lesionado Kuzmanovic. Pero todo tiene un límite, y el club de Martiricos no está dispuesto a esperar al martes, día en el que se cierra el mercado.

Así, en el Málaga confían en que todo se resuelva favorablemente. De hecho, tal y como apuntó ayer El Desmarque, la entidad blanquiazul cuenta con el beneplácito del Villarreal, que entiende que el futbolista tiene en la Costa del Sol la oportunidad perfecta para redimirse de un primer tramo de temporada casi en blanco. La idea de los castellonenses es que N'Diaye tenga minutos para, a final de temporada, intentar recaudar parte de los casi nueve millones de euros que pagaron al Betis.

Mientras tanto, el jugador del Villarreal explora la conveniencia de las ofertas que tiene. La opción del Marsella sigue vigente, como también se ha hablado de ofrecimientos procedentes del mercado asiático. Sea como fuere, en el Málaga no darán mucho más margen a N'Diaye, quien tiene que dar el paso en las próximas horas si quiere terminar recalando en Martiricos.

De no ser así, al club le restarán pocos días para activar segundas opciones. La espera por N'Diaye no hace sino confirmar que la apuesta de la dirección deportiva es la del ex jugador del Betis, aunque en la lista de Arnau hay más nombres. La celeridad con la que se trate una posible negociación será clave para que Marcelo Romero sume una nueva incorporación más.

De momento, el técnico uruguayo ha visto regenerada la línea defensiva, a la que han llegado hombres de experiencia como Demichelis y Luis Hernández. También tiene más soluciones en la delantera tras la cesión de Peñaranda. Pero, a cinco días de que se cierre el mercado, Arnau todavía tiene pendiente cerrar la llegada de un mediocentro que ayude a Camacho y Recio.