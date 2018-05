"Aún tengo cosas que aprender como director de La Academia"

Puede que su DNI diga que Antonio Tapia Flores nació el 13 de noviembre de 1959 en Baena, Córdoba. Pero esa es la anécdota. Tapia es Los Boliches, Fuengirola, Las Lagunas, Mijas. Tapia es La Rosaleda. Tapia es fútbol y es enseñanza. Con la humildad que le caracteriza, sigue sintiéndose alumno aunque todos sepan que lleva un maestro dentro. Ejerce en el instituto donde lleva tres décadas dando clases . Pero su idea siempre fue extender su didáctica a los terrenos de juego. Una charla pausada y profunda con el director de La Academia del Málaga, que no despeja ningún balón a córner.

-Aunque algunos equipos aún están compitiendo, ¿se puede hacer balance ya?

-¿En cuanto a cantera? A nivel clasificatorio, que son datos objetivos, el filial ha terminado líder a 10 puntos del segundo en una Tercera que esta temporada probablemente ha sido de las más fuertes de los últimos años. Ha competido el Jaén, Linares, Motril, Almería, Antequera, Huétor Tajar. Esto es mérito y hay que agradecérselo a los dos entrenadores que ha habido esta temporada y sus cuerpos técnicos y al buen hacer de la plantilla. Luego tenemos también a los juveniles, que han sido campeones, y al San Félix, que terminó tercero con jugadores de primer y segundo año. Han quedado por encima del Sevilla ambos. Eso tiene un mérito importante. El Cadete está en la zona alta luchando por quedar entre los tres primeros con Betis y Sevilla, está a dos puntos del líder. Es el equipo de Iñaki Goitia. El San Félix mantiene la categoría en cadete. En el Liga Nacional estuvo Fernando y ahora el Gato Romero, en tercera posición. Son los chicos más jovencitos. Por abajo contamos que va a ser campeón el Infantil A y los alevines y benjamines ya lo fueron. A nivel clasificatorio hay que estar muy satisfecho y luego a nivel de progresión de jugadores han aparecido Iván Rodríguez y Alberto López, que ya han debutado con el primer equipo. El futuro es prometedor. Contamos con una hornada de jóvenes jugadores que en breve veremos en el primer equipo, estoy convencido.

-¿Ese es el mejor legado?

-Para una cantera, en un segundo plano están los resultados clasificatorios y por encima el gran objetivo es promocionar jugadores al primer equipo. Y que sean capaces de llegar y mantenerse. Ese es uno de los retos y es lo más difícil. Yo se lo digo a ellos: 'Si difícil es llegar, más difícil es mantenerse en un vestuario profesional'. Para eso tenemos que implantar en La Academia un modelo de cantera que permita que los chicos maduren, sean competitivos y, cuando lleguen al primer equipo, tengan ese punto de humildad para ser capaces de adaptarse y mantenerse en el tiempo en la élite.

-Da la sensación de que en la cantera se hace un trabajo y luego el primer equipo hace tope.

-Cuando yo llegué hablamos con el entrenador del primer equipo [era Míchel] y lógicamente nos informamos de su visión en relación a los chicos que aparecían en el primer equipo en entrenamientos y demás. Tanto él como otros profesionales del cuerpo técnico con los que he tenido muy buena relación porque he trabajado con ellos en otras etapas, coincidían que adolecían de lo que denominamos en fútbol competir. Son chicos con cierta inmadurez a la hora de afrontar los retos profesionales, el fútbol de élite. Por eso uno de nuestros objetivos son los aspectos disciplinarios, que están por encima de los futbolísticos, entendiendo que el chico, si no es un buen profesional, aunque tenga talento, difícilmente luego va a perdurar en el tiempo en la élite del fútbol. Ese es uno de los aspectos en los que estamos gastando tiempo y energía. Si el chico no es buen profesional, la experiencia nos dice a los que llevamos tiempo en esto que al final el jugador no progresa y no es capaz de mantenerse.

-Si le pido el nombre de alguno que vea listo para dar el salto a corto o medio plazo...

-No sería elegante por mi parte. Lo que es incuestionable, y usted los conoce, que hay una serie de jugadores que nosotros, si hemos sido campeones en nuestro grupo de División de Honor Juvenil, es porque contamos con talento. Y en el filial si le hemos sacado 10 puntos al Almería B, es porque contamos con jóvenes jugadores de futuro. ¿La clave cuál es? La clave es trabajar con ellos, darles tiempo, exigirles, darles cariño y facilitarles los medios para que ese potencial aflore y les permita competir con los jugadores del primer equipo.

-De la anterior etapa en La Academia, ¿qué se ha encontrado hecho y qué ha tenido que cambiar?

-Muy pocas cosas, la verdad. Me he encontrado cosas muy bien enfocadas. Talento natural, fruto de una acertada captación, un trabajo magnífico. Con los técnicos estoy contentísimo, son muy buenos profesionales. Chicos jóvenes y otros no tanto, pero que manejan bien el grupo y están sacando y han sacado rendimiento a los jugadores. La capacidad del personal con el que estoy trabajando es muy buena. La elección de estos profesionales es un valor a destacar. En el aspecto administrativo está liderado por José Luis Ruiz Téllez, que es un hombre de la casa y lleva muchos años. Todo lo que es el trabajo de oficinas es, como se dice ahora, Top, de un altísimo nivel. Luego hay otras cosas que entiendo que se pueden mejorar, como algunos aspectos del modelo de juego que había y el darle más protagonismo a la captación de Málaga y su provincia. En buena medida, el jugador malagueño ha quedado en la anterior etapa relegado a un segundo plano y eso sí quiero yo revertirlo. Yo creo que es el que tiene que tirar del carro. Luego lo vemos en el primer equipo, que necesitamos jugadores con sentimiento de pertenencia y eso te lo dan los jugadores de la tierra, que tienen ese sentimiento malaguista y son los que al final te tiran del carro. Aunque hay casos en positivo a destacar del jugador que viene de fuera, lo que yo he vivido es que el jugador de la casa, en situaciones de dificultad, te da un plus. Además, es nuestra obligación. Al talento de casa hay que darle prioridad, pero no vamos a ser provincianos.Entendemos que si queremos tener equipos muy competitivos, pues tenemos que traer también jugadores de fuera, para competir con los mejores de España. Tenemos que hacer un esfuerzo económico y en captación para traer calidad. Eso se ha hecho. Es verdad que hubo una inversión muy grande en temporadas anteriores para tener estos jugadores y nuestra situación actual es diferente. Queremos instaurar un modelo sostenible en el tiempo, independientemente de los vaivenes del primer equipo o de la situación económica. Y eso hay que gente que no lo entiende, que el proyecto de cantera se sustente en el jugador malagueño. Eso nos permite en situaciones de recortes o precariedad tener una estabilidad. Bajaremos un poquito el escalón, pero siempre podremos subsistir y seguir promocionando jugadores al primer equipo. Porque la historia está ahí. Reciente y no tanto. Nos demuestra que el jugador malagueño es de mucho talento. Sólo hay que darle cariño y protagonismo. Cuando esto ha sucedido hemos contado con hornadas muy numerosas. Del filial que tuvimos que subió de Segunda B a Segunda y se mantuvo, de esa generación casi todos pasaron por el primer equipo y algunos hasta siguen jugando todavía como Alexis Ruano o César Navas. Muchos llegaron a la élite. Además nos darán una seña de identidad.

-Pero sigue faltando que el primer equipo abra paso a los canteranos, malagueños o no.

-Eso es lo que nos gustaría a todos, que hubiese bastantes jugadores de la cantera en el primer equipo. Va a depender de ciertas circunstancias. Yo creo que la filosofía del club debe ir encaminada hacia este tipo de modelo. Si queremos competir en la mejor liga del mundo tenemos que tener futbolistas externos. Pero si nuestros chicos han sido campeones de España o subcampeones el año pasado, este año se ha vuelto a disputar la Copa de Campeones y tenemos a dos juveniles jugando la Copa del Rey, ahí hay talento. Lo único que hay que hacer es trabajarlo, darles cariño y promocionarlos al primer equipo, así de sencillo.

-Eso también lo tiene que querer el club, implantar esa filosofía.

-Nosotros, al menos con Mario y las personas que dirigen el club, es nuestra intención.

-¿Lo saben eso los propietarios?

-A los propietarios el tema cantera yo veo que les preocupa. Cuando hablo con Hamyan, tiene sensibilidad con el tema, tanto con el femenino como con La Academia. Muestran interés y están por la labor de trabajar e invertir en cantera. Aunque ahora no estamos al nivel de hace unos años, el presupuesto real que se ha dedicado, es muy alto, equiparable a los grandes. Igual no con Barcelona y Madrid, pero con el resto estamos en una situación... La realidad es que la inversión económica en La Academia es alta.

-Insiste en lo de promocionar futbolistas, pero siempre dice Antonio Tapia que no ascender al filial es un fracaso.

-A nivel clasificatorio, sí. Hablo de fracaso, de fracaso de no conseguir ese objetivo. Luego hay otros de los cuales estoy muy satisfecho. La imagen del equipo, el trabajo que se está realizando, la formación de muchos de estos jugadores que ya están preparados como se ha demostrado en el caso de Iván Rodríguez o Alberto López. Y hay otros chicos que están preparados y a nada que se tire de ellos van a competir a muy buen nivel. Pero a nivel clasificatorio llevamos fracasando 10 temporadas. El equipo, incluso con presupuestos más altos que en esta, no conseguimos el ascenso. Y nosotros tenemos que estar, como mínimo, en Segunda B. Y todo lo que no sea conseguir esa meta, desde mi punto de vista, es un fracaso.

-¿Consideraría un motivo para irse que el filial no subiera?

-Sería una decepción muy grande para mí. Pero no va a depender sólo de eso. No voy a ser tan ingenuo, hay muchos otros aspectos que hay que valorar y se están haciendo muy bien. Con esto no quiero poner excusas de ningún tipo, yo siempre soy muy claro. Hay formas de ascender y formas de no ascender. Las formas también cuentan desde mi punto de vista. Tenemos un presupuesto altísimo, probablemente de los más altos de España, de los 17 grupos, contamos con un plantel de jugadores de muy buen nivel y un cuerpo técnico capacitado. Esta temporada tenemos que ascender y creo que ahora con el sorteo, que nos ha tocado el Yeclano, creo que hemos dado el primer paso, y es tomar conciencia de la dificultad que va a tener el rival y cómo se va a desarrollar la eliminatoria.

-¿Por qué?

-Porque el segundo partido vamos a jugarlo en un campo con una presión ambiental enorme, muy estrechito, ante un rival similar al Adarve, donde no fuimos capaces de ascender. Creo que el equipo ha dado ese paso adelante, ha tomado conciencia de la que eliminatoria va a ser muy difícil y, a raíz de ahí, nosotros vamos a dar lo mejor. Si damos lo mejor, el equipo sacará esta eliminatoria.

-¿Espera un partido trampa en la vuelta?

-No, trampa no. Un partido precioso para evaluarnos y presentar nuestras credenciales como jugadores de élite, como profesionales en el banquillo y como director de La Academia. Estos son los partidos en los que hay que dar el do de pecho y no poner excusas. Hay que ir al frente sabiendo la gran dificultad que vamos a encontrar, un equipo veterano que hace juego directo y una afición que se volcará y apretará en todos los sentidos. Voy a vivir un partido de los que he vivido muchos similares como jugador y entrenador en mis tiempos. Y cada vez veo menos. Fui a Guadix y me vine desilusionado. Ver a 100 personas cuando aquello era un 'infierno', con presión y un ambiente futbolístico para los que nos gusta esto...

-¿No se echó demasiada presión encima cuando decidió despedir a Ruano siendo líder con tanta ventaja?

-Asumí un riesgo. Un equipo cuando va líder a siete puntos, cualquier cambio que hagas, a nada que los resultados no acompañen la plantilla te puede pedir explicaciones. Lo que más me preocupaba era poder decepcionar a los chavales. Estaba convencido de que era lo más oportuno en ese momento y así lo hice. Creía que por mi forma de trabajar era lo conveniente. Asumí el reto. Para mí lo más fácil habría sido no mover ficha y esperar a final de temporada, pero no era lo más honesto. Entendí que había que hacer el cambio, se hizo y, bueno, a nivel de resultados el equipo ha seguido ganando, ha salido líder y también el trabajo que se está realizando va acorde a como yo lo entiendo.

-Dicen que el filial ahora juega peor.

-Bueno, juega diferente. Los dos modelos de juego dan resultados. En cuanto a la formación del jugdor, con el anterior también subieron jugadores y con este se van a promocionar. Pero cuando tú trabajas en una empresa se marcan unas directrices y las directrices en La Academia las marco yo. A raíz de ahí, el trabajador tiene que amoldarse a lo que marco yo. En este caso había disparidad de criterios, de formas de ver ciertas cuestiones de trabajo, y eso provocó el cambio. Entendiendo que para mí Manel (Ruano) es un gran profesional, que tiene criterio y personalidad y que va al frente con su filosofía. Eso es muy respetable hoy en día, defiende sus puntos de vista. Y yo también. Pero yo tengo que hacer un ejercicio de honestidad en mi puesto de trabajo, y cuando hay disparidad de enfoques como en este caso, la decisión fue cambiar.

-¿Y qué le da Dely?

-Dely es una persona con la que ya trabajé en el Málaga, tenemos dos formas muy similares de enfocar, la filosofía de trabajo es muy parecida. Hay una afinidad en cuanto al enfoque del trabajo y eso es lo que me llevó a realizar el cambio. Incluso, he crecido con él. En mi etapa en el primer equipo con él me aportó muchísimo en lo personal y en lo profesional.

-Antes de que se me pase, me gustaría que hablase del División de Honor y el San Félix, que este fin de semana juegan ambos en Copa del Rey. Es algo tremendo poner a dos equipos en ese grupo primero y tercero.

-Quedar campeón por encima de Betis y Sevilla tiene mérito, pero no esta temporada, llevamos varias. Hay que felicitar a David Cabello y su grupo además de a los chicos. Y hay que resaltar el valor que tiene quedar terceros con chavales de primer y segundo año. El trabajo de Álex Acejo y su cuerpo técnico es reconocido a nivel nacional. Ha perdido un partido de 30 y fuera de casa, ninguno. Perdió en casa 2-3 contra el primer equipo juvenil. Ver a un conjunto tan joven competir tiene un valor extraordinario.

-Se habla mucho de la promoción de los futbolistas, pero se olvida un poco la promoción de entrenadores. ¿Qué recorrido tendrán Cabello, Acejo y demás?

-Ese es otro de los objetivos. Una de las alegrías que me estoy llevando es ver la alta capacitación que tienen los entrenadores malagueños. En temporadas no muy lejanas la mayoría de los entrenadores eran externos. Con todos mis respetos, aquí también tenemos una cantera de entrenadores magníficos y hay que darles su oportunidad. Le hemos dado la opción a Dely. Hay que recordar que el año pasado quedó subcampeón de España y tuvo que salir del club porque iba a entrar un entrenador "de la casa". Esa es la explicación que le dieron y nadie dijo nada. Ni siquiera Dely, pero lo digo yo. Ha vuelto al filial porque es una continuación, desde mi punto de vista, del trabajo que realizó y muy bien siendo subcampeón de España contra el mejor Real Madrid de los últimos tiempos. Entendí que era merecedor de dirigir al filial. Estoy convencido de que él, estos entrenadores (Cabello y Acejo) y otros de la provincia que están demostrando un altísimo nivel, serán reconocidos y se les dará en nuestro club el protagonismo que merecen.

-¿Si el filial no asciende, Dely continuará?

-Si yo sigo y el equipo no asciende, Dely seguirá conmigo.

-"Si yo sigo"...

-Claro, porque en esto del fútbol nunca se sabe.

-¿Cuál es su posición ahora mismo en el Málaga? ¿Siente el respaldo de la propiedad?

-Sí, la verdad es que yo la relación que he tenido con Hamyan es de respeto y reconocimiento mutuo. Me siento valorado en el club, tengo independencia y Mario (Husillos), mi valedor, me ha demostrado su confianza y me ha dado mi espacio dentro de la cantera. Me han dado autonomía. Me siento a gusto, me siento realizado y, por lo tanto, como tengo libertad, tengo que asumir la responsabilidad que se me ha dado en el puesto. Tanto Mario como las personas que dirigen el club me han dado mi espacio y el protagonismo que yo quería.

-¿Su continuidad depende de la de Husillos?

-Es un tema que tengo que sopesar. Pero podría ser, que sea vinculante con la situación en la que pueda quedar Mario. Pero todavía es pronto, vamos a esperar a ver cómo queda la situación.

-¿La decisión de Husillos de irse es firme?

-No lo sé. En ese aspecto no le puedo comentar. Él está en el club, está trabajando y mi deseo es que se reconsidere la situación y no haya este tipo de rumores y continúe, como mínimo, el compromiso contractual que tiene. Porque estoy convencido de que es lo mejor para el club. Esa estabilidad la necesitamos para que el club pueda retomar de nuevo el vuelo a Primera División. Como estemos continuamente cambiando, la experiencia me dice que corremos mucho riesgo. Mario conoce perfectamente el club, las necesidades, los cambios que hay que hacer. Él y su grupo están trabajando para hacer un equipo competitivo para el ascenso. Tenemos que tener paciencia y dar confianza. Es una decepción muy grande que hayamos descendido, pero, o aterrizamos o... esto yo ya lo he vivido en el Betis. Ascender después de descender, como no estés muy bien organizado y todos estemos empujando y nos subamos al carro, lo mismo nos llevamos una desagradable sorpresa la temporada que viene. Yo, desde el convencimiento, creo que lo mejor es dar continuidad a Husillos y su equipo. Nos daría estabilidad y reduciría el riesgo de hacer un proyecto que no sea competitivo.

-Dijo el lunes pasado en Canal Sur Radio que el club necesita una reflexión profunda. ¿Lo puedesarrollar?

-Cuando se desciende después de haber sido un equipo Champions, con la imagen que se dio y la ilusión que se generó, hay que preguntarse por qué hemos descendido con la intención, a partir de esa evaluación, de corregir y crecer en los aspectos organizativos y deportivos. Evidentemente algo no se ha hecho bien cuando estamos en Segunda con un presupuesto y una masa social como la que tenemos. De ahí que sea muy importante que sea una reflexión serena, por parte de todos los estamentos, y que todos corrijamos los aspectos que no se hayan hecho bien de cara a ser un club acorde a la afición que tenemos en este momento. Tenemos una masa social entregada como ha demostrado. Sobre todo en la segunda vuelta, donde se ha apoyado al equipo hasta donde se ha podido, intentando que el equipo reaccionase. No reaccionó y, evidentemente, a pesar de la decepción, lo que yo percibo es que el aficionado ya ha aterrizado y sabe que nos toca el infierno, pero que están dispuestos a seguir sacándose el abono y apoyando al equipo. Los profesionales que estamos en el club tenemos que reflexionar sobre aquellos aspectos que son mejorables.

-Usted que es profesor, ¿qué nota se pondría?

-Progreso adecuadamente (ríe).

-Eso es muy antiguo...

-Es verdad, a ver, yo en el tema banquillo, creo que controlo bastante. Pero en el tema de la dirección de cantera, hay cosas en las que todavía estoy en fase de aprendizaje. Estoy aprendiendo mucho, me están ayudando compañeros que tengo a mi alrededor y también estoy aprendiendo de cómo trabajan otros clubes y también de mis errores, que los he cometido. Pero intento aprender rápido, porque aquí como no... Es verdad que en este puesto todavía tengo cierta bisoñez en algunos apartados. En otros, no. Todo lo que es banquillo, terreno de juego y entrenamientos, lo tengo claro. Luego está el tema de negociaciones, que ahí nos apoyamos en José Luis (Ruiz), que es un maestro. En tema captación, que no es fácil. Hay una serie de aspectos de cantera a los que todavía le estoy cogiendo el pulso y que espero mejorar.

-¿Le gusta más que entrenar?

-No, no. Yo volveré a entrenar. A medio plazo mi intención es entrenar, si puede ser, fuera de España. Es un reto que tengo. Me gustaría entrenar en una liga donde los campos estén llenos. Donde sea pero que haya salsa de fútbol. Entonces, antes de retirarme... porque ya uno ve que los tiempos vitales y profesionales están próximos a su fin, y en lo que me queda tengo que aprovechar. Pero mi hábitat natural es dar bocados en el banquillo. [Ríe]

-¿Le ofrecieron coger el primer equipo esta temporada en algún momento?

-No, yo soy muy respetuoso. A mí Mario me trajo para dirigir la cantera y cuando yo asumo un reto lo tengo muy claro. Para nada yo tengo mi mente en eso. Yo tengo que atender 15 equipos o más diariamente. Ese es mi puesto en el Málaga. Sí quiero entrenar, pero un poquito más adelante, cuando termine mi compromiso con el Málaga. Me trajeron para esto y estoy muy a gusto. Espero estar a la altura y no decepcionar.

-¿Y qué le parece la opción que se está barajando ahora, la de Juan Ramón Muñiz como posible entrenador y director deportivo?

-A Juan [Muñiz] lo conocemos todos. Es una apuesta segura. Lucas Alcaraz, también. Me he enfrentado con él en Tercera División, Segunda División B, Segunda A y Primera. Es un entrenador cualificado, es andaluz, ha conseguido ascensos y tiene alrededor de 600 partidos en la élite. Entonces, tanto Juan como Lucas creo que son dos apuestas seguras. Los entrenadores son importantes, pero yo creo que ahora lo más importante es que estemos unidos, que el club esté bien organizado y con las ideas muy claras, pero sobre todo, que los profesionales que estamos dentro contemos con el apoyo de la propiedad. Eso es fundamental. Si hay dudas, lo mejor es marcharnos y dedicarnos a otra cosa y que vengan personas que cuenten con esa confianza.