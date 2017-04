"No me planteo un escenario sin Sandro"

Follón con Al-Thani aparte, estos días en el Málaga el tema estrella es convencer a Sandro de que continúe otra temporada. Dijo Míchel después del choque contra el Granada que cada vez le estaba haciendo más "tilín" la posibilidad de seguir aquí. Ayer, en Radio Marca Málaga-FM, insistió en ello para volver a traer optimismo al respecto. Es más, no concibe que el canario no esté a sus órdenes el año que viene: "No me planteo el escenario sin Sandro. Lo tengo y lo quiero, y Arnau está en mi misma línea. Si el jefe está en la misma línea de los empleados...".

En el club las esperanzas han rebrotado. Con la naturalidad con que suele exponer las cosas, el entrenador blanquiazul explicó el porqué de esas sensaciones. "Un gran activo es seducir al jugador con la posibilidad de ser un líder para la afición y hacer un equipo alrededor de él. Y esa seducción al jugador no le ha pasado desapercibida. Si le hemos hecho dudar es porque sabe que aquí va a vivir bien. La posibilidad va creciendo porcentualmente. Si eso es así es porque es un chico inteligente y lleva su carrera muy bien. No hace oídos sordos a nuestras recomendaciones porque es un tío listo", dijo.

"Ontiveros estará con todas de la ley con nosotros", dijo acerca de los canteranos

Míchel es consciente de que no puede competir con clubes como Tottenham, Sevilla, Villarreal o Atlético de Madrid, pero pondera el ciento volando que supone para Málaga y del cual Sandro ya ha sido consciente esta temporada. "El jugador en el último mes y medio está viendo cómo es el equipo y sospecha cómo va a ir, y verá cosas muy buenas. Ahora va a ir a la sub 21 y eso también tiene que ver porque juega en el Málaga y está metiendo goles. Sabe que podría crecer en una temporada muy irregular del club y la seducción viene porque él sospecha que una temporada buena del club supondría mucho para él", añadió Míchel.

No fue el único nombre propio del que habló el preparador madrileño en la emisora malagueña. Incluso confirmó algunas cosas. Como que Ontiveros será miembro de la primera plantilla de pleno derecho. "No será ese jugador que sí o no el año que viene, con todas las de la ley estará con nosotros. Quiero que la plantilla sea corta, con todos metidos. Si es competitiva están todos enchufados", aseguró Míchel, quien no hizo alusión a En-Nesyri pero sí pareció mandarle un mensaje respecto a los planes que maneja con Luis Muñoz: "Tenemos un filial bueno, con cuatro o cinco jugadores muy cerquita. El Luis Muñoz de turno estará ahí porque entrenará cinco días a la semana con nosotros aunque juegue con el filial. También es una prueba que un jugador baje al filial y se comporte bien. Si pierde la humildad y el norte, se equivoca". Aprovechando ese mensaje sobre canteranos, quiso resaltar que hay que saber elegir el momento para tirar de ellos. "Metes a Luis Muñoz en Granada y parece que lleva seis años jugando en el primer equipo, pero igual se lo lleva la marea el primer día cuando estaba más caliente el asunto. Los canteranos necesitan su momento. Me encanta, deportiva y socialmente es lo mejor que haya jugadores de casa", recordó.

En otro tema interesante, el de la portería, recordó que se trabaja intensamente en la búsqueda de nueva competencia para Kameni. "Tenía una baraja de cinco porteros para elegir. Después era sota, caballo rey y ahora es sota o rey. Entre esos dos porteros que tenemos uno tendrá que venir", lo cual cierra la puerta a Boyko.

A Llorente, cuya continuidad ha pedido, lo usó como ejemplo para analizar el crecimiento de varios jugadores: "El caso es muy llamativo, se extiende a otros jugadores. Ellos entendieron que se partía de cero. Algunos han respondido bien y otros se han quedado en el camino, pues la competencia no la aguanta todo el mundo. Los futbolistas son los que se ponen en el once. Sí, lo quiero el año que viene. y tengo clara mi relación con el jugador. Pero ya se me escapa tema salarial, representantes... Creo que a él le gustaría seguir", aseveró Míchel, quien también confirmó que Ricca seguirá el año que viene: "Sabía que cuando tuviese la oportunidad la iba a agarrar y por eso se va a quedar".