Denuncian en Marbella movimientos de tierra junto a restos arqueológicos

La asociación Cilniana y varios particulares han denunciado ante la Comisión de Patrimonio de la Junta de Andalucía y el Seprona los movimientos de tierra realizados la pasada semana en la parcela anexa a los yacimientos de la Basílica Paleocristiana Vega del Mar de San Pedro Alcántara, donde se encuentran enterrados los restos de la ciudad de Cilniana, "sin presencia de un arqueólogo y con una máquina excavadora, cuando ahí se tiene que hacer manualmente", según explicó Catalina Urbaneja, de Cilniana. Los trabajos habrían sacado a la superficie restos de tegulas, clavos y huesos. "No entendemos por qué el Ayuntamiento ha autorizado la entrada de las máquinas a una zona protegida para la instalación de un merendero", apuntó Urbaneja, quien recordó que los yacimientos se cubrieron hace 25 años "porque no había dinero para su excavación".

También Manuel Fernández denunció los hechos ante el Seprona. "El Ayuntamiento ha atentado contra el propio patrimonio de Marbella y quiere instalar un merendero encima de una necrópolis", criticó. "Ya está bien, tiene que haber un responsable que pague esto, no es la primera vez que ocurre, ya pasó con el anterior gobierno con la tala de eucaliptos sin ningún tipo de vigilancia por parte de un arqueológo", agregó Fernández.

Ambos recordaron que anexo al yacimiento, que se encuentra vallado y protegido, se conservan enterrados los restos de la antigua ciudad de Cilniana. "Lo importante es impedir que se construya nada en esa zona, es una zona arqueológica que ya se excavó en el año 91 y hubo que enterrarla porque no había presupuesto", comentó Urbaneja, quien agregó que "no podemos permitir ahora que se construya ningún merendero ni nada parecido porque está pendiente de excavación". Durante varios años, la parcela también fue utilizada como zona de acampada de autocaravanas entre los vecinos y visitantes del municipio.

Desde el Ayuntamiento, la asesora responsable de Cultura, Gema Midón, confirmó que en los últimos días se ha procedido a la limpieza y desbroce de la parcela, que se habilitará como zona de recreo, para lo que se han instalado mesas de madera, entre otros elementos. No obstante, puntualizó que "las máquinas no han entrado en el perímetro del BIC, sino en el terreno anexo, que se está rehabilitando desde hace unos meses para que se convierta en un futuro parque". "Es verdad que hay mucha cantidad de tegulas y cerámica común en la superficie, pero eso está siempre en todo el entorno. También se han hallado dos clavos y unos huesos, que por el tamaño, hemos determinado que eran de animales", explicó.

En este punto, Midón aseguró que "no se ha producido ningún tipo de pérdida importante" y concluyó que tras lo sucedido "no volverán a entrar las máquinas sino que se continuará con la limpieza de forma manual". Por último, incidió en que no hay prevista ninguna construcción que pueda alterar los yacimientos enterrados, "tan solo s ehan instalado unas mesas de madera para habilitar la zona como una zona de ocio y de recreo para las familias, que estará vigilado como cualquier parque".