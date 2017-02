La joyería marbellí Gómez y Molina sale del concurso de acreedores al aprobar un convenio

La joyería Gómez y Molina, una de las más conocidas de Marbella, ha salido del concurso de acreedores en el que entró en el año 2015. El Boletín Oficial del Estado comunicó ayer, aunque con fecha 15 de diciembre de 2016, "que en el procedimiento concursal en relación al concursado Gómez y Molina Joyeros se ha dictado sentencia de fecha 14/12/2016 aprobando judicialmente el convenio propuesto por la concursada". Se abre un plazo de 20 días para posibles recursos de apelación contra la sentencia del juzgado mercantil de Málaga. "El objetivo era salir del concurso y ponernos de acuerdo con la Administración", indicó ayer Miguel Gómez, propietario de la firma, quien recordó que el mayor acreedor de la compañía era Hacienda y que se ha acordado una quita, aunque no quiso desvelar el importe.

La empresa entró en concurso, según explicó Gómez, porque venden numerosos productos a extranjeros no residentes que tienen derecho a la devolución del IVA. "Hacienda nos debía tres millones de euros y no solo sigue esa deuda sino que se ha incrementado en otros 700.000 euros en 2016", explicó el empresario.

Al no ingresar ese dinero y, además, haber sido multado con dos millones de euros por la misma institución pública, la joyería se vio abocada al concurso, aunque Gómez destacó que "con los proveedores no teníamos problemas porque las deudas que teníamos con ellos eran asumibles, pero somos acreedores crónicos de Hacienda por el IVA a extranjeros y si no íbamos al concurso voluntario podrían subastar los bienes de la sociedad, aunque no fuera por falta de liquidez". Una vez ratificado el convenio, la empresa marbellí, fundada en 1969, espera zanjar el asunto y seguir creciendo.