Marbella y la Diputación retomarán el proyecto del paseo marítimo

El Ayuntamiento de Marbella retomará el proyecto de la continuidad del paseo marítimo de la localidad a través de la senda litoral, de la que restan diez kilómetros por finalizar. "El paseo marítimo siempre ha sido un signo de identidad de Marbella y San Pedro Alcántara y va a ser una de las prioridades dentro del ámbito de las obras de este equipo de gobierno", manifestó ayer la alcaldesa, Ángeles Muñoz, quien dio a conocer la noticia junto al presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Elías Bendodo, ente que se encargará de financiar las obras.

Se trata de la primera visita institucional de Bendodo como presidente de la Diputación en la localidad desde que la primera edil tomara posesión de su cargo el pasado martes. Una reunión que puso el acento en los diferentes proyectos que se llevarán a cabo en la ciudad gracias a la inversión de la administracióno provincial, entre las que destaca principalmente la continuidad del paseo marítimo "que dejó en un cajón el anterior equipo de gobierno". "Hay proyectos de la etapa del anterior ejecutivo local de los que desgraciadamente vamos a tener que devolver la inversión porque no se han cumplido con los plazos que marca la ley", señaló Muñoz, quien puso como ejemplo las obras de Arroyo Primero, "donde la Diputación liberó una cantidad de 2,1 millones de euros para una obra y no sabemos por qué no se hizo".

En esta línea, el también presidente del PP malagueño, concretó que la administración provincial ha invertido diez millones en la ciudad, cinco de ellos en la primera etapa de Ángeles Muñoz como alcaldesa y los otros cinco millones en los dos últimos años de gobierno del tripartito con el regidor socialista José Bernal a la cabeza. No obstante, aseguró que "no hay ni una sola obra en ejecución de los cinco millones de euros de inversiones de la Diputación provincial por parte del equipo de gobierno saliente, y algunas de las obras tan pasadas de plazo que el Ayuntamiento va a tener que devolver el dinero".

A ello habría que sumar obras en distintos puntos de la ciudad, tanto en Marbella como en San Pedro Alcántara, "que tienen que acometerse y espero que podamos prorrogar los plazos y no se pierda ese dinero", señaló el presidente de la Diputación provincial. "Uno de los proyectos estrella de la Diputación, que nos convierte en referente en todo el Mediterráneo, es ese reto de tener nuestros 180 kilómetros de litoral desde Nerja a Manilva conectados con la senda litoral", explicó Bendodo, quien lamentó que el equipo de gobierno anterior "haya dejado de lado este proyecto". En este caso, Bendodo explicó que a Marbella que tiene 27 kilómetros de litoral, le quedan aún diez kilómetros para su conclusión. "Ya estamos trabajando con la concejalía de Obras y también en colaboración con la empresa pública de aguas Acosol para que esos proyectos que estaban avanzados y se paralizaron podamos acometerlos cuanto antes", apuntó.

Por otro lado, entre otros asuntos, recordó que otro de los proyectos que la Diputación provincial tiene en marcha en la ciudad marbellí es el Mercado 'Sabor a Málaga' con una inversión de 600.000 euros, que se va a acometer en el Bulevar de San Pedro Alcántara.

En lo que se refiere al Turismo y al estado de la marca Marbella, aseguró que "vamos a trabajar conjuntamente porque Marbella vuelva a estar en los grandes foros en materia turística a nivel nacional e internacional y el banderín de enganche de la Costa del Sol". De este modo, continuó, "vamos a trabajar porque sea una realidad la propuesta que nos ha hecho la alcaldesa de Marbella de un Foro permanente de calidad turística en la ciudad", finalizó Bendodo, quien avanzó que Marbella acogerá la salida o llegada de una de las etapas de la Vuelta Ciclista a España el próximo año.