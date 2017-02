Mijas licitará la recogida de basuras por primera vez en cuatro décadas

El Ayuntamiento de Mijas sacará este año a licitación el servicio de recogida de basuras en el municipio por primera vez en las últimas cuatro décadas. Según confirmó ayer el concejal de Recogida y Tratamiento de Residuos, José Carlos Martín, el contrato entre el Ayuntamiento y la actual empresa adjudicataria de este servicio, Urbaser, se viene prorrogando cada cinco años desde 1976 hasta la fecha. "Desde el 76 los contratos se han ido modificando y prorrogando pero no se ha producido una licitación", manifestó el edil.

"Que se prorrogue el contrato durante 40 años no es lo más ortodoxo. Tenemos que cumplir la ley de contratos vigente que dice que esos contratos tienen que ser de cuatro años y prorrogables por otros dos", explicó. El Ayuntamiento ha hecho una valoración del servicio en 3,5 millones de euros, lo que supondría un ahorro aproximado de unos 200.000 euros con respecto al coste del actual contrato, que cuenta con un presupuesto de 3,7 millones de euros.

Habrá mejoras en nuevas tecnologías y el control informático de la recogida

Esta disminución se debe a la amortización de los vehículos, que pasarán a ser de titularidad municipal. "El único perjuicio para el Ayuntamiento es que en todos estos años no ha habido competencia, evidentemente no podemos saber si en este periodo de tiempo alguien hubiera ofertado el servicio a menor coste", indicó Martín. "Por eso la ley de contratos obliga a que haya licitaciones, para que haya competencia y que no se produzcan este tipo de contratos poco ortodoxos", agregó.

El pliego de contratación saldrá por primera vez a licitación en los próximos meses, una vez pase por Asesoría Jurídica e Intervención del Ayuntamiento, con lo que podría ser una realidad en el primer semestre de este año. El contrato actual se prorrogó por última vez en 2011 por otros cinco años, con lo que venció el pasado 2016. Desde el año 1976 hasta 2016 se habrían realizado hasta ocho prórrogas del mismo cada lustro. "Lo que se viene es a sacar ya un pliego para que puedan competir otras empresas y que el que preste el servicio lo haga ya con un contrato actualizado y no con el contrato prorrogado desde el 76 o anteriormente", puntualizó.

Por otro lado, entre las novedades del nuevo pliego destaca la compra de los 15 vehículos con los que cuenta la empresa concesionaria, que pasarán a ser de propiedad municipal, reduciendo los costes en la contratación del mismo. "Esos vehículos que actualmente está amortizando el prestador del servicio pertenecerán al Ayuntamiento, que los cederá al nuevo adjudicatario para la realización de sus funciones; con eso bajaremos un poco el coste", señaló el edil. Asimismo, se adaptará el nuevo contrato a las normativas vigentes y se incluirán mejoras relacionadas con las nuevas tecnologías y el control informático del servicio de recogida y la ubicación de los contenedores. Además, se llevarán a cabo campañas de concienciación medioambiental.