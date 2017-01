"Vamos a modernizar en 10 años toda la red de abastecimiento de la Costa del Sol"

-¿qué balance hace de la gestión realizada este año?

-Ha sido un año en el que hemos asentado los cimientos de la colaboración entre los diferentes grupos que componen la Mancomunidad. Ha sido un trabajo conjunto y creo que esa fórmula nos puede abrir muchas puertas de trabajo de presente y de futuro. Nuestra voz unida es más fuerte a la hora de llamar la atención de otras instituciones, sea la Junta de Andalucía o el Gobierno Central, y también a la hora de aglutinar los distintos gobiernos de la Costa del Sol.

-¿Existe buena sintonía entre los diferentes partidos?

-Es buena y sin excepción. Es cierto que IU no está en el equipo de gobierno pero yo no solo me siento a gusto trabajando con ellos sino que lo hacemos a diario y tenemos una buena relación personal. Creo que por encima de las instituciones y de los partidos políticos siempre tienen que estar las personas.

-¿Cuáles han sido las principales líneas de promoción turística?

-Hemos estado presentes en muchas ferias importantes con nuevas vías de promoción que ahora se están poniendo en valor como son el turismo de salud, el deportivo y el turismo activo. Creo que es un acierto ofrecer otras experiencias como pueden ser los deportes náuticos, el golf, los congresos, o cualquier otro tipo de actividad, como alternativa a los productos tradicionales del sol y playa. También contamos con cualquier tipo de alojamiento, desde los más exclusivos a los más asequibles, una red de transporte que te lleva a la Costa del Sol desde cualquier punto, un aeropuerto conectado con todas las ciudades importantes de España y Europa, y eso nos plantea una serie de oportunidades que hará que sigamos creciendo.

-Hablando de turismo activo, ¿en qué situación se encuentra el proyecto de cicloturismo?

-Está en vías de desarrollo. Esta semana hay pendientes nuevas reuniones con los diferentes agentes que intervienen en el proyecto. También hay en marcha una web que pone en valor todas las rutas, desde las más a las menos conocidas de la Costa del Sol. Espero que tengamos bastante perfilado el proyecto para finales de enero, será uno de nuestros productos estrella en Fitur, donde lo daremos a conocer.

-En un año en el que se ha hablado de cifras récord del turismo, ¿qué líneas de actuación son necesarias para que el turista se quede y repita?

-Hacia donde vamos y hacia donde tenemos que seguir caminando es a seguir siendo excelentes, un destino que innove, que sea capaz de atraer a nuevos turistas y que se distingue por la calidad de sus playa.

-Otra de las novedades de este año fue la puesta en marcha del Servicio de Mediación.

-Yo creo que nadie tiene duda del colapso que hay en el sistema judicial y lo farragoso y complicado que puede ser. De ahí que se haya puesto en marcha este servicio que lo que pretende es que cualquier conflicto que pueda surgir en el ámbito de la actuación de Mancomunidad o Acosol y entre los ayuntamientos que en ellos están representados, bien entre dos administraciones o entre un particular y una administración, pueda ser resuelto sin llegar a la vía judicial. Se han formado a más de 80 personas para que sean agentes de mediación en la Costa del Sol.

-Recientemente se ha aprobado el presupuesto para el próximo año y destaca que en el 2017 se concluirá el Plan de Ajuste y el Plan Económico-Financiero.

-A día de hoy la situación de la Mancomunidad es buena, es una administración solvente, cumple con el Plan de Pago a Proveedores y no hay ningún problema económico. Entonces tuvimos que acogernos a un Plan de Pago a Proveedores con motivo no de una deuda que tuviese Mancomunidad sino que tenían los ayuntamientos con la empresa Urbaser por el servicio de tratamiento de residuos. Eso generó que también hiciéramos un Plan Económico- Financiero y un Plan de Ajuste y ahora nos encontramos que cinco años antes de lo previsto lo vamos a liquidar.

-¿Qué beneficios supone eso para la administración?

-Además de lo que nos ahorramos en intereses, si desde Mancomunidad tuviésemos que endeudarnos para hacer algún tipo de inversión no tendríamos ningún tipo de cortapisas económico. El tener ese plan solventado antes de tiempo nos permitirá que de cara al futuro tengamos las manos aún mucho más libres para seguir invirtiendo. Eso yo creo que pocas instituciones lo podrán decir.

-¿Y cuáles serán las principales inversiones para este año?

-Por supuesto continuaremos con el Plan de Inversiones Mancomunado, plan que año a año vamos renovando con la Diputación, y que precisamente está muy enfocado en la innovación del destino turístico. Por otro lado, a partir de enero vamos a abordar de la mano de la Junta y del Gobierno de España, la renovación de la red de abastecimiento de toda la Costa del Sol. Le hemos tendido nuestra mano para hacer una gran obra que garantice y modernice todo el abastecimiento, una obra que comenzaría este año y que se prolongará durante los próximos diez años. Daría una tranquilidad sobre la seguridad de nuestra red después de todo lo que ha pasado en estos años, en los que hemos tenido varias roturas porque la red de abastecimiento es muy antigua. Estamos hablando de una inversión de más de 80 millones de euros.

-En materia de playas, ¿qué actuaciones hay previstas tras la situación del litoral tras el temporal?

-Vamos a asumir íntegramente el coste del balizamiento de las playas porque sabemos que aunque lleguen ayudas son muchos los gastos que va a haber que afrontar, y para lo que se destinarán 190.000 euros. También trabajaremos en la calidad de nuestras aguas con barcos que se ocupen de la limpieza de nuestro litoral.

-¿Y qué me dice de la planta de reciclaje de Casares?

-Este año ha sido un año récord en visitantes y récord en reciclaje. Estamos en una media de recogida muy por encima de la media nacional y regional, con casi 23 kilos de recogida por encima de la media. El presupuesto para la planta de tratamiento es de 14,4 millones de euros.

-¿Qué carencia en infraestructuras tiene la Costa del Sol?

-Hay mucho que mejorar y mucho sobre lo que tenemos que dejar de perder el tiempo en disputas políticas. La depuración de nuestras aguas es un tema que nos obliga a todos a estar por encima de nuestros partidos y ser profundamente reivindicativos. También apostaría por ese tren litoral. Y en lo que a nosotros nos compete hemos abordado de forma decidida ese déficit que observamos en el tema del abastecimiento.