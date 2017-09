El equipo de gobierno de Nerja baraja movilizaciones por la depuradora

El equipo de gobierno nerjeño constituido por PSOE, IU y la plataforma EVA se plantea movilizar a la ciudadanía si el Gobierno Central no retoma de forma inminente las obras de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR). Los trabajos están paralizados desde prácticamente desde enero del pasado año y la situación se ha agravado desde que a principios de julio la empresa concesionaria de su ejecución, Isolux-Corsán-Corviam, se declarase el concurso de acreedores. Ayer, el concejal de Infraestructuras, José María Rivas (PSOE) reconocía que el Ayuntamiento desconoce que pretende hacer el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para reactivar el proyecto. Es por ello, que el también portavoz del grupo municipal socialista en la localidad del Balcón de Europa, comentó que "si el Gobierno de España no contesta pronto" a los requerimientos que les han hecho desde el Consistorio convocarán movilizaciones ciudadanas. "Tenemos que conseguir para el bien de Nerja que las obras se retomen y está visto que si no se llama la atención no te hacen ni caso", lamentó Rivas quien aseguró que desde el Ayuntamiento se ha tratado de saber la situación de la estación depuradora si éxito. "Está visto que manifestarnos es lo que nos queda después de muchas comunicaciones oficiales, entre cartas y emails, ya que hasta ahora hemos tenido la callada por respuesta. Así que parece que lo único que podemos hacer para recibir alguna respuesta es tirarnos a la calle y movilizar a la ciudadanía. Así que si el camino es una manifestación, tendremos que hacerlo", agregó el concejal de Infraestructuras.

El grupo socialista en el Congreso de los Diputados también ha anunciado una iniciativa parlamentaria para exigir al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a que retome las obras de ejecución de la depuradora de Nerja antes de noviembre.

Los trabajos tendrían que haber finalizado en julio de 2016. El plazo de ejecución era de dos años y medio por lo que el verano pasado tendría que haber empezado en fase de pruebas. Sin embargo, ese mes de enero comenzaron los problemas con el tajo, quedando prácticamente paralizado. Y aunque la planta de tratamiento está casi finalizada queda pendientes la estación de bombeo de Burriana así como los colectores y conducciones que van desde esta zona y los del otro extremo en El Playazo. Esta actuación discurre por el centro histórico, por calles como Diputación. La Asociación de Empresarios de Nerja ya ha mostrado en varias ocasiones su preocupación por los retrasos.