La gestión del tranvía de Vélez no afectó a las arcas municipales

La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas considera que las irregularidades investigadas en la gestión del tranvía de Vélez-Málaga no han tenido alcance en las arcas municipales. Por ello, tras analizar la documentación incorporada a las actuaciones que ha llevado a cabo este departamento, los miembros del organismo estatal han decidido no solicitar una fianza por la posible responsabilidad que se pudiese derivar en la gestión del servicio municipal de transporte de Vélez-Málaga. De solicitarlas, según fuentes municipales, ésta podría haber recaído en los alcaldes que estuvieron al frente del Ayuntamiento durante los años en los que estuvo activo el tranvía, e incluso en los funcionarios municipales.

Las conclusiones del auto efectuado por la consejera de Cuentas del departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento -que ayer dio ayer a conocer el alcalde de Vélez-Málaga, Antonio Moreno Ferrer (PSOE)- determinan que "los hechos no son susceptibles de generar un presunto alcance contable en los fondos públicos". "Las conclusiones sobre la auditoría realizadas al tranvía son manifiestamente favorables. No olvidemos que las actuaciones las han llevado a cabo los funcionarios del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, que son los técnicos, por tanto, lo que debemos hacer es felicitarlos", manifestó el regidor quien incidió en que "el examen de la documentación que se ha incorporado viene a concluir que los hechos valorados no son susceptibles de generar un alcance contable, y por tanto, eximen de responsabilidad a este Ayuntamiento y de tener que poner ninguna cuantía económica que cubra dicha responsabilidad".

La sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas del Estado inició las investigaciones por presuntas irregularidades contables en la gestión del tranvía en noviembre del pasado año, a raíz del informe de fiscalización elaborado por el propio tribunal a solicitud del PP.

El Ministerio Público había denunciado, entre otras cuestiones, el reconocimiento del derecho del contratista a la revisión de precios o determinadas facturas relacionadas con intereses de demora y servicios extraordinarios. Asimismo, la Fiscalía apuntó a posibles irregularidades en la resolución e indemnización de la concesión administrativa preexistente de transporte en autobús o en la presunta disminución de la recaudación durante los primeros meses de funcionamiento del tranvía. También se investigó el retraso en la inscripción en la liquidación de facturas de 2011, que no se aprobaron hasta abril del año pasado.

El tranvía de Vélez-Málaga fue el primero de sus características puesto en marcha en Andalucía y conectó el casco urbano de la localidad con el núcleo costero de Torre del Mar a través de un trazado de 4,8 kilómetros. Estuvo en servicio desde octubre de 2006 hasta junio de 2012 que fue paralizado.