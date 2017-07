Denuncian el abandono de los dólmenes rondeños de la Planilla

Los dólmenes de la Planilla como son conocidos popularmente, aunque están situados junto a la urbanización Arenal, se han convertido en los eternos olvidados del patrimonio rondeño. En concreto, se trata de los restos de tres dólmenes y una cista, que son los únicos restos megalíticos conocidos que se encuentran en las proximidades del casco urbano rondeño.

Recientemente la asociación Arqueo Ronda denunció la situación que presentan, llenos de maleza y con basuras en las mismo, sin que hasta el momento se hubiese tomado ninguna determinación por parte del Consistorio, aunque aseguran que denunciaron su mal estado a los responsables del anterior Gobierno municipal y del actual, sin que ninguno actuase en la zona.

En el pasado se anunció que se crearía un cento de interpretación

Abandonados a su suerte, cuando se construyó la urbanización junto a la que se encuentran se llegó a anunciar que contarían con un centro de interpretación, aunque todo aquello se quedó en meros anuncios y nunca llegó a convertirse en una realidad.

Ahora vuelven a pedir que se tomen medidas y se acondicione un espacio que podría convertirse en un importante recurso turístico, ya que se encuentra a menos de un kilómetro del casco urbano rondeño y con un acceso muy fácil, por lo que la ciudad podría pasar a contar entre sus zonas a visitar un espacio megalítico que en estos momentos no tiene ningún tipo de uso. Tan solo las personas que pasen por la zona sus mascotas son los que suelen disfrutarlo a diario en la medida de lo posible, debido a su falta de mantenimiento.

Además, tampoco cuenta con ningún tipo de cartel informativo que indique su presencia o explique su historia, por lo que pocos son los que conocen su ubicación y es poco probable que los turistas lleguen a los mismos.

La polémica generada provocó que uno de los técnicos municipales sale al paso de las críticas que apuntaban hacia este departamento, asegurando que se llegó a realizar un plan director de estos dólmenes que el Consistorio no tramitó, al tiempo que explicaba que ya se procedió a realizar una limpieza en el pasado tras los informes de los propios técnicos municipales sobre la situación que presentaban de abandono.

De momento, a la espera de posibles soluciones, estos dólmenes son otra de las joyas históricas de Ronda que siguen ocultas, como también ocurre con el yacimiento romano de Acinipo, otro gran olvidado por las administraciones y que permanece oculto bajo tierra en su inmensa mayoría.

No son la primeras quejas que se producen por el estado de conservación del patrimonio rondeño, de hecho, el propio Consistorio admite que existe un problema y presentó un proyecto para tratar de conseguir fondos europeos para tratar de conseguir financiación destinada a la mejora de la conservación de diversos espacios, aunque esa iniciativa no tuvo éxito en su primer convocatoria y no obtuvo financiación.