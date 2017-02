El Hospital del Guadalhorce no podrá abrir al completo hasta finales de año

La Administración sanitaria comprometió la apertura de la última fase del Hospital del Guadalhorce para el primer trimestre de este año. Con la puesta en marcha de hospitalización y quirófanos se completaría así esta infraestructura sanitaria largamente demandada por la comarca. Pero pese a la promesa de Salud, todo indica que el plazo no podrá cumplirse.

La razón es que esas dos áreas no pueden echar a andar sin un suministro eléctrico definitivo y potente. En la actualidad, las consultas y las Urgencias funcionan con una línea eléctrica provisional. Aunque los microapagones que se venían produciendo desde la apertura del hospital en julio pasado ya se han ido reduciendo, quirófanos y hospitalización no pueden funcionar con este suministro.

Las expropiaciones y sus alegaciones alargan el proceso para el tendido definitivo El alcalde dice que el suministro aún no está resuelto e pide a Endesa que se ponga las pilas

Una portavoz de Endesa informó que el tendido definitivo no estará hasta el próximo otoño ya que son necesarias expropiaciones que requieren trámites administrativos que llevan su tiempo. "Seguimos trabajando y avanzamos según lo esperado, pero difícilmente esté antes de fin de año", explicaron desde la empresa.

Fuentes sanitarias reconocieron que "no se puede completar la apertura del hospital hasta que Endesa no acabe la línea definitiva". El centro sanitario comenzó a funcionar en julio con la apertura de las consultas externas. A finales de noviembre se pusieron en marcha las Urgencias. Pero para la tercera fase del proyecto -la que está pendiente- es imprescindible el tendido eléctrico definitivo.

El alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, advirtió: "El tema de la luz sigue sin estar resuelto. Endesa se tiene que poner las pilas". Pero desde la compañía eléctrica insisten en que el proceso lleva su tiempo porque hay que dar lugar también a las alegaciones a las expropiaciones de la zona por la que transcurre el tendido del suministro. "Hemos agilizado todo lo que se ha podido. Por Endesa no queda. Pero hay que trazar y montar una línea y eso lleva unos tiempos que no se pueden acortar", argumentó una portavoz de la compañía

El regidor cartameño insiste sin embargo en que ahora la pelota está en el tejado de Endesa. La Diputación provincial ya aportó los 550.000 euros para aumentar la capacidad de la subestación de Villafranco del Guadalhorce y traer la línea definitiva desde allí hasta el hospital. Por su parte, el promotor que está desarrollando la zona contigua al centro sanitario y en la que se ubica un polígono, ha hecho los primeros pagos del millón de euros que se comprometió a sufragar.

Desde la Plataforma que ha luchado durante más de una década por la apertura del hospital también se han hecho llamamientos en varias ocasiones para que se agilice el proceso de cara a dar un suministro potente y estable al hospital.

El centro sanitario se abrió con ocho años de retrasos. Pero de momento funciona a medio gas porque no tiene ni quirófanos ni hospitalización. Y estas dos áreas no podrán ponerse en marcha mientras no cuente con un tendido definitivo que garantice un suministro eléctrico seguro.