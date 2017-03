Villanueva de Tapia trata 14 viviendas atacadas por termitas

Los técnicos de la empresa especializada Rentokil Initial comenzaron ayer una nueva fase de tratamiento de viviendas afectadas por la presencia de termitas en Villanueva de Tapia, tras una primera intervención en la que se trataron 44 viviendas. En esta ocasión la segunda de las actuaciones está dirigida a colocar cebos en otras 14 viviendas, además de proceder a revisar las trampas que habían sido colocadas hace unos dos meses.

El biólogo de la empresa, Oscar Casamichana, explicó que ya se han encontrado los primeros cebos en los que han entrado termitas, aunque se trata de un proceso lento y continuado para lograr acabar con el grave problema que en estos momentos existe en la localidad. Casamichana, explicó que se trata de atacar a las obreras de la colonia hasta conseguir reducir su volumen y hacer inviable la vida de la colonia, ya que llegan a un nivel que no cuentan con los individuos necesarios para alimentarlas.

De hecho, un ataque para eliminar a la reina no tendría este efecto, ya que su eliminación no garantizada la muerte de la colonia y otras termitas pueden sustituirla en la puesta de huevos al notar que ya no está presente. En cuanto al procedimiento que se aplica, se trata de cajas selladas en las que se encuentran el cebo para acabar con las termitas, unas unidades que son colocadas en los puntos en los existe la evidencia de que se ha producido un ataque. Además, también se sitúan en otros espacios en los que la presencia de las mismas no es tan evidente o son ataques más antiguos, aunque la movilidad de este tipo de plagas hace que se tengan que controlar todos estos puntos. De momento, el trabajo para la instalación de las nuevas cajas trampa se espera que se prolongue durante toda esta semana, ya que también se deben revisar las anteriores.

En cuanto a las trampas colocadas en el perímetros de las viviendas, en los primeros de los casos sí que se trata de elementos que únicamente valen para comprobar la presencia de las termitas, tras lo que sí se procedería a a colocar cebos para eliminarlas. Eso sí, la lucha será larga y se prolongará durante bastante meses con revisión bimensual.