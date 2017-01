La oposición continúa con la moción de censura en Alhaurín el Grande

Los 11 concejales en la oposición del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande continúan adelante con la moción de censura presentada. Acudirán al Pleno donde esta mañana se debatirá la iniciativa con un informe jurídico que avala la validez de cada uno de sus votos, constituyendo una mayoría absoluta. El informe de la Secretaría General del Consistorio en el que se concluye que no se dan las circunstancias para que la moción siga adelante no ha servido para poner en duda sus intenciones, dado que no es vinculante. Los miembros del equipo de gobierno también llegarán con otro informe, con una tesis que respalda el escrito de la secretaria y que en principio exige otro apoyo más del que carecen, al quedar invalidado el de anterior edil del Partido Popular.

El Pleno de la moción de censurara estará presidido por lo que se llama la Mesa de Edad, compuesta por el concejal más veterano y el más joven. En ninguno de los dos casos podrán ser miembros la alcaldesa y la candidata a la Alcaldía. Según marca la ley, la mesa se limitará a dar lectura de la moción de censura, constatando para poder seguir con su tramitación que se dan los requisitos exigidos. Y es ahí donde entran las partes en conflicto, ambas con jurisprudencia a su favor.

De no salir adelante serán los tribunales los que tendrán que decidir sobre su legalidad

Si se toma en consideración el dictamen de la Secretaría y del propio equipo de gobierno de Por Alhaurín ya no se dan tales requisitos, toda vez que la concejala María Fernández Conejo "ha sido suspendida cautelarmente de militancia y funciones de militancia y funciones" por el Partido Popular, por lo que ha dejado de pertenecer "aun temporalmente" al grupo municipal de la formación. Lo que viene a decir que su voto queda invalidado ante una moción de censura.

Los proponentes de la moción -4 concejales del PSOE, 4 de Alternativa Socialista, 2 de Izquierda Unida y la anterior edil del PP- aportan un informe con argumentos en el otro sentido, en que los 11 votos son igual de válidos. Sus fundamentos jurídicos respaldan la legalidad de la moción. Los grupos políticos municipales de la oposición enviaron ayer un comunicado en que manifestaron que "la moción de censura cumple con los requisitos que plantean las leyes", como así lo defienden los "informes de expertos juristas recabados por los firmantes, los antecedentes en el propio Consistorio sobre la expulsión de un edil rubricados en dos informes de la Secretaría General y sentencias de tribunales de justicia que han respaldado el mismo planteamiento en otros municipios de España". En el escrito plantean que "la situación de la concejala de grupo político municipal del Partido Popular no ha variado, por cuanto no ha sido ni siquiera notificada de la apertura de un expediente disciplinario, no ha abandonado el grupo al que pertenece y no ha sido comunicado al Pleno su posible paso como concejala no adscrita". Y además insisten que los "precedentes en este Consistorio, la expulsión de la formación política no conlleva la expulsión del grupo político, tal y como informó la Secretaría General en sendos informes en 2013".

"Si el partido Por Alhaurín respeta la democracia debería abandonar cualquier intento de obstrucción y asumir la votación. Sería un primer paso de esa regeneración política por un gobierno limpio que defendemos los firmantes", concluye el comunicado.

Por su parte, Francisco Conejo, secretario de Política Institucional del PSOE-A, insistió ayer en rueda de prensa en que la moción "está ajustada a derecho y está ajustada a la regeneración democrática que necesita y exige la mayoría del pueblo de Alhaurín el Grande" y en que precisamente en el municipio "hay antecedentes que justifican la legalidad de esta moción". Porque la secretaria "cuando se expulsó a un concejal de otro grupo político emitió un informe donde estipulaba que grupo político es diferente a partido político y que las decisiones no afectaban a las decisiones de los grupos políticos. Es decir, que la expulsión de un partido político no conlleva la expulsión del grupo municipal".

De no salir adelante la moción porque la mesa de edad dé por buena la tesis de que no se dan las circunstancias por tramitar la iniciativa, los proponentes acudirán a los tribunales para que se pronuncien acerca de su legalidad.