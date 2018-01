El Barrio conquista un Martín Carpena a rebosar y convertido en fortín

Por si quedaba aún alguna duda, el paisaje quedó ayer completamente despejado. El idilio que José Luis Figuereo El Barrio mantiene con su público constituye un caso único a estas alturas, un fenómeno social además de musical digno de estudio. Pocos músicos han logrado conectar con tan amplia legión de seguidores, rendidos ante un artista capaz de aportar una poética doméstica, próxima, sencilla, inmediata y certera a sus sensaciones cotidianas, sus pequeños logros y sus medianas derrotas.

En la gira de presentación de su último disco, Las costuras del alma, El Barrio llena todos y cada uno de los recintos que pisa, y ayer no lo fue menos un Palacio de los Deportes Martín Carpena en el que hacía mucho que se habían agotado las entradas y que anocheció convertido en fortín: había que ser de piedra para no dejarse llevar por el entusiasmo. Tanto perdura también aquí esta historia de amor que El Barrio ofrecerá hoy un segundo concierto con el aforo repleto hasta los topes. No queda pues margen para la duda.

Compareció El Barrio arropado por una banda más que solvente que construyó con precisión unos temas, los de Las costuras del alma, un tanto más sombríos en su composición al abordar el desamor, pero que arrojaron igual luz entre el público. Playa de la Luneta, Sin timón y Al sur de tu cama sonaron ya como himnos fervientes, entre la lírica y el rock más deudor de Triana.

La luna fue otra vez más testigo del hechizo.