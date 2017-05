Díez Boscovich dedicará a la televisión un concierto con la Orquesta y Coros Nacionales

Lo anunciaba el pasado viernes en las redes sociales. "Una alegría increíble haber sido invitado de nuevo para dirigir a la Orquesta y Coros Nacionales de España en el Auditorio Nacional", decía Arturo Díez Boscovich. Aunque la fecha aún se hará esperar diez meses (el concierto es el 3 de marzo de 2018), la entidad ya lo anuncia en su programación y detalla el repertorio, con la televisión como protagonista. "Esta vez vuelvo con un programa de música para la imagen dedicado íntegramente a la música sinfónica escrita para la historia de la televisión, estoy muy contento", afirmó en su perfil de Facebook el director y compositor malagueño.

Y si las bandas sonoras del séptimo arte han sido y son la gran especialidad de Díez Boscovich, experto en música de cine, ahora se sumerge en las notas que han entrado en millones de hogares a través de las series de la pequeña pantalla, algunas verdaderos emblemas de la generación en la que fueron emitidas. Desde los viajes interestelares de Star Trek y De la Tierra a la Luna al intrincado mundo de Los Tudors y Juego de Tronos. De las hazañas del Equipo A a las divertidas aventuras de Los Simpsons. Se trata de "brillantes bandas sonoras de la televisión que llevan mucho entretenimiento a la vida real", explican desde la Orquesta y Coros Nacionales e invitan al público a descubrirlas "en este fascinante concierto en el que la emoción y la diversión están más que garantizadas".

En el repertorio se incluyen melodías de las actuales y premiadas The Crown, Juego de Tronos y House of Cards además de clásicos como Doctor Who, Norte y Sur, Star Trek y otros tantos títulos, De la Tierra a la Luna, Hermanos de Sangre, Los Simpsons, Los tudors, Vikingos, Pilares de la Tierra, Equipo A y Mujeres Desesperadas. Las entradas para el concierto titulado Música Series ya están a la venta y se pueden adquirir a través de la web de www.entradasinaem.es o en taquillas del Auditorio Nacional de Música. El pasado octubre Díez Boscovich llevó al Auditorio Nacional un programa titulado Halloween.