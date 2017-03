Leonor Pelayo Cordero se matriculó hace cuatro años en Dirección de Escena y Dramaturgia en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga con una "clara" intención: dirigir el musical Jesucristo Superstar. El punto de partida de esta historia arranca hace años, cuando Pelayo queda prendada con la adaptación cinematográfica de la ópera rock con música de Andrew Lloyd Webber y letras de Tim Rice dirigida por Norman Jewison en 1973. "En cuanto la vi me dije que tenía que hacerlo. Además, esta producción se me junta con un cáncer de mama que me diagnosticaron el año pasado. Es justo en momentos así cuando se tiene la necesidad de hablar con Dios, si es que existe. Esta obra trata de alguna forma sobre este tema, de saber si te vas a salvar por Dios o por la tierra. Una cuestión que nos seguimos preguntando hoy día", explica en un tono de voz sosegado.

La "moderna adaptación" de desarrolla en "pleno apocalipsis". "He planteado la obra como si se viviera el fin del mundo en ella y las personas se comieran las unas a las otras, aunque no literalmente. Es entonces cuando entra en escena un mesías que viene a salvarnos", explica una misteriosa Pelayo. Este Jesucristo, interpretado por otro alumno de la ESAD, Franc González, no llevará melena rubia a lo Donald Trump, ni tampoco un bigote como Hitler, pero sí que representará a "todos los líderes políticos que se autoproclaman dioses". Fiel al aclamado musical de Broadway, no tardará en entrar es escena Dani Garod en el papel de Judas. "Él advierte del peligro de no vivir con los pies en la tierra", señala.

Pelayo entiende esta obra como un Jesucristo Superstar apocalíptico -ropa a lo The Walking Dead incluida- "que no se ha entendido como se tenía que entender". "Es una crítica salvaje al mundo de hoy, a esos autoproclamados mesías llenos de egoísmo y faltos de moralidad. Esta versión es todavía más crítica", reflexiona. La adaptación de uno de los grandes musicales de las últimas décadas contará con 25 actores, en su mayoría estudiantes de la ESAD, y 25 músicos, entre los que se encuentra el propio director musical al piano, Nacho Doña. "Él es el 50% de esto, al igual que la música", subraya. Para esta versión se ha contado con una auténtica orquesta: violón, viola, violonchelo, flauta, clarinete, trombón, saxofón, bajo, arpa, guitarra, teclado.

La ESAD estrenará la pieza fruto del proyecto fin de curso de esta alumna el 28 de abril a las 20:30 en su sede. Los siguientes pases serán el 29 del mismo mes a la misma hora y el 31 a las 19:00. Los interesados también podrán verla el 29 y 30 de septiembre en el Teatro Cervantes. "Ante todo, quiero que el espectador que vaya a ver mi obra disfrute muchísimo y se emocione. Pero me apetece además que el público salga reflexionando, pensando en ser personas más empáticas con la gente que más lo necesita. Con mi teatro quiero, aunque sea un poquito, cambiar esa manera de vivir individualista", reconoce la directora de otras adaptaciones como La reina de la belleza de Leenane de Martin McDonagh y El cuervo de Alfonso Sastre.