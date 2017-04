El Ciclo de Música de Cámara llega a su fin con Mozart, Britten, Krommer y Martinu

Las reminiscencias musicales del clasicismo vienés protagonizarán el próximo martes 2 de mayo, a las 20:00 en el auditorio Museo Picasso Málaga, el último de los conciertos de la décima edición Ciclo de Música de Cámara de la Orquesta Filarmónica de Málaga. El cuarteto de cuerda con oboe interpretará partituras de Wolfgang Amadeus Mozart y Frantisek Kramár Krommer, junto a las de Benjamin Britten y Bohuslav Martinu.

Andrea Sestakova y Renata Liskova Savkova, violín; Alexandra Rozinova, viola; Tilman Mahrenholz, violonchelo; y Vilém Veverka, oboe, componen el grupo de músicos que interpretarán estas partituras. Las entradas pueden adquirirse en la taquilla del Museo Picasso Málaga y en www.museopicassomalaga.org.

František Kramár Krommer (1759 - 1831), es un compositor checo poco habitual en las salas de concierto, criado en un ambiente musical y transformado en uno de los compositores más influyentes del contexto vienés. El Museo Picasso acogerá la interpretación de su Cuarteto para oboe y cuerdas nº 1 en do mayor. El británico Benjamin Britten (1913 - 1976) comenzó a despuntar desde su etapa de alumno en el Royal College of Music. En sus Metamorfosis sobre Ovidio, op. 49 plasmó sonoramente algunos de los personajes mitológicos que aparecen en las fábulas de los quince libros que enmarcan la creación del poeta romano.

Con la afirmación "en la música de cámara siempre soy más yo mismo" se presentaba Bohuslav Martinu (1890 - 1959). Y es que este compositor checo se contagió durante su etapa americana del profundo influjo que Chopin. Así, con su Mazurka - Nocturno para oboe, dos violines y violonchelo, H. 325 el autor bohemio quiso conmemorar el centenario de la muerte de Frédéric Chopin en una partitura que entremezcla lo vibrante del virtuoso polaco con algunos de los lenguajes imperantes de mediados del siglo XX. Cerrará la velada la música de Wolfgang Amadeus Mozart, quien recibió el encargo de su Idomeno, rey de Creta de manos del príncipe Carlos Teodoro de Múnich, para el carnaval de la corte. Desarrollado en tres movimientos, su Cuarteto con oboe en fa mayor, K. 370 / 368b se muestra como una forma compacta y redonda desde su comienzo.