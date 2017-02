Orlando Jacinto García graba durante esta semana su nuevo disco con la Filarmónica

El compositor Orlando Jacinto García, nacido en Cuba en 1954, residente en Miami, profesor en la Universidad Internacional de Florida y nacionalizado estadounidense, comenzó a grabar ayer su nuevo disco en la sala de ensayos que la Orquesta Filarmónica de Málaga tiene en Carranque junto a la misma agrupación. La grabación del repertorio que integrará el nuevo álbum del músico, con cuatro partituras para orquesta (tres de ellas con solista), se prolongará hasta el viernes. García, uno de los referentes más reconocidos de la música contemporánea en EEUU, poseedor de una discografía que contiene cientos de registros, es el creador de una obra muy influyente y divulgada, merced a su conjunción de formatos clásicos y electrónicos. La OFM ya participó en 2014 junto a otras orquestas en la grabación de un álbum para Toccata Classics que contenía tres composiciones de Orlando Jacinto García: Auschwitz (They will never be forgotten), Varadero memories e In Memoriam Earle Brown. Para el álbum que ahora graba en Málaga, el maestro ha traído consigo desde el otro lado del charco a tres solistas de altura: la pianista Cristina Valdés, artista residente de la Universidad de Washington, solista habitual de la Orquesta Sinfónica de Seattle y as recurrente para los repertorios contemporáneos en EEUU; la violinista neoyorquina Jennifer Choi, uno de los últimos emblemas de la Escuela Juilliard, reclutada por compositores como John Zorn y Christian Wolff para sus discos; y el clarinetista mexicano Fernando Domínguez, considerado el mejor intérprete de música contemporánea en su país. Con la grabación de este trabajo, la Orquesta Filarmónica de Málaga añade un nuevo emblema en su proyección internacional, cuestión especialmente cristalizada en su ya abultado registro fonográfico.