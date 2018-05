La magia evolutiva

Hace unos 4.000 millones de años, en un planeta Tierra en el que se acababan de formar los océanos comienzan a aparecer los primeros indicios de vida, con simples compuestos orgánicos que a través de una danza cósmica -larga desde el punto de vista del propio mundo, pero un suspiro para el Universo- acabarían por derivar en todas las formas de vida que conocemos en la actualidad, según establece la teoría de la evolución, concretamente de la abiogénesis. Con esta premisa comienza el espectáculo Totem del Circo del Sol.

Desde el techo de la carpa cae un rayo a una roca con forma de caparazón de tortuga -el símbolo del origen de la vida en muchas culturas- y del impacto surgen el movimiento, la danza, las acrobacias y la música de la evolución, encarnada en los anfibios, antepasados de innumerables especies, inluída la humana.

240Trabajadores. El equipo del circo está compuesto por 118 personas a las que se unen unas 120 locales

Y es la humanidad la protagonista de esta obra del circo canadiense, que este periódico pudo ver en Barcelona, desde donde partirá hacia Málaga para abrir sus puertas el 1 de junio diez años después de la última vez que pasó por esta ciudad.

Los sueños de la humanidad, su relación con la tierra, con las otras especies que la habitan y su condición, desde los cortejos para la reproducción, no tan distintos de los animales, hasta la ambición de volar y llegar a la luna y las estrellas son los momentos de la evolución que Totem muestra al público, que no da crédito a la habilidad de sus artistas para conseguir movimientos más difíciles cada vez. Los números de monociclos con cuencos, el patinaje sobre ruedas y los aros provocaron en el público de Barcelona el asombro y la admiración por el equipo de 46 artistas que componen el espectáculo. Ellos son una parte del equipo de 118 personas de distintas nacionalidades que se desplaza de una ciudad a otra en la gira de la obra, que tuvo su estreno mundial hace ocho años en Montreal, según explicó el director artístico de la misma, Frank Hanselman.

Para conseguir rozar la perfección en cada función la entrega de los artistas es total. Todos los días ensayan unas horas antes de la actuación y solo cuentan con unas semanas de vacaciones cada diez semanas de gira. Además, una vez cada semana hay un ensayo grupal para pulir o añadir nuevas ideas, e incluso visualizan las grabaciones de cada actuación si consideran que hay algo que mejorar, aunque sea imperceptible para el público. En caso de lesiones cuentan con un par de fisioterapeutas que realizan también tareas de mantenimiento físico y otro par de compañeros de reserva.

Su lugar de entrenamiento se sitúa en una carpa más pequeña que conecta con la principal, donde tiene lugar el espectáculo. Aquí pueden manetenerse en forma, relajarse y también vestirse con las más de 200 prendas que componen el vestuario. Del maquillaje también se ocupan ellos mismos.

La dedicación es tal que el cantante indio tuvo que aprender los cánticos de una danza nativoamericana de Canadá. El circo se puso en contacto con esta tribu y, aunque al principio se mostraron recelosos a enseñarles sus ritos, consiguieron un certificado de calidad para el espectáculo. Incluso los patinadores fueron adoptados en el poblado como miembros.

El circo es una pequeña ciudad, una particular torre de Babel compuesta por 28 nacionalidades y 22 idiomas, por lo que el inglés es el oficial. Compuesto por más de diez camiones que se transforman en distintos módulos, el espacio que rodea la carpa cuenta con duchas, lavandería, lavabos, una gran cocina con cuatro chefs. En este ambiente se crea una convivencia que se asemeja a una gran familia. Siempre hay una fiesta de bienvenida a cada ciudad y también en fechas señaladas como la Navidad, pero las celebraciones no quedan ahí. En el taller de los técnicos (el número 54) hay una nevera grande llena de cerveza "que no se toca hasta después de trabajar" -aseguró Hanselman- y con la que recaudan entre el equipo lo suficiente para reponer existencias y organizar barbacoas para fortalecer los lazos. Pero esto no significa que se olviden a los seres queridos, por lo que cada domingo suelen llegar familiares de los miembros de la compañía.

La comida goza de gran importancia en el circo. La cocina, de la que se encargan cuatro chefs profesionales, prepara platos internacionales y adaptables a cada paladar. No hay un día que se repita el país elegido para la cena, afirmó el director de la gira.

El espectáculo Totem tuvo su estreno mundial hace ocho años en Montreal y está escrito y dirigido por el afamado director canadiense Robert Lepage. A España llegó el pasado 10 de noviembre, y ya ha visitado Madrid, le Sevilla, le quedan varias funciones en Barcelona y abrirá sus puertas en Málaga el 1 de junio -hasta el 1 de julio- para acabar en Alicante. La obra toma sus influencias de la evolución humana y muestra momentos importantes de su historia de manera no lineal. Además, Lepage quiso hacer también un homenaje a la cultura indígena con la integración de elementos tribales. Totem es la producción número 28 del Cirque du Soleil y el décimo cuarto que realizan bajo carpa. Desde su estreno en 2010 más de 4, 8 millones de personas lo han visto en todo el mundo. Además, recibió el premio Drama Desk a la Experiencia Teatral Única y es la segunda colaboración de Lepage con la compañía, después de KÀ, que se representa de forma permanente en Las Vegas desde el año 2004.

El recinto ferial de la capital malagueña acogerá la carpa, con aforo para 2.587 personas. Para montar todo lo necesario para las funciones el equipo del circo necesita un total de ocho días y solo dos para retirar la instalación. Para llevar a cabo esta tarea que puede parecer imposible hacen "trampas", bromeó el director de la gira. Un pequeño grupo de técnicos se adelanta al resto para señalar donde debe ir cada carpa y camión, además de contratar otras 120 personas locales como apoyo.

Las entradas son siempre las mismas en todos los lugares que visitan, y van desde 35 euros a la especial de 390, con la que se puede acceder a los camerinos y conocer a los artistas del espectáculo.

Además, como antesala a la llegada del espectáculo a Málaga, el Circo del Sol muestra lo que ocurre antes y después de sus obras, cómo las preparan y el día a día del equipo internacional que forma la empresa en la exposición Totem. Behind the scenes, que se puede visitar en La Térmica hasta el próximo 27 de mayo de manera gratuita. La muestra se divide en distintas zonas en las que se explica la historia de la compañía y el proceso de creación de sus funciones, con vídeos del creador de Totem y la diseñadora de su vestuario; y sobre el programa Cirque du Monde, que ayuda a proporcionar un futuro a jóvenes en riesgo de exclusión social.

Cirque du Soleil comenzó hace treinta con una pequeña comunidad de artistas callejeros en Quebec (Canadá) y ha crecido hasta comvertirse en una compañía internacional integrada por miles de miembros ­actualmente emplea 4.000­ que ha creado 35 grandes espectáculos, 20 de los cuales todavía se representan. Asimismo, ha conseguido más de 150 millones de espectadores, y más de 400 ciudades de los seis continentes han visto alguna obra del circo desde su fundación en 1984. En 2014 celebró su 30 aniversario. Con esta será la tercera vez que una producción de carpa visita Málaga, después de Dralion en 2006 y Quidam en 2008, mientras que en otras dos ocasiones pasó por el Martín Carpena.