Las malas 'junqueras'

El órdago de los independentistas catalanes es histórico y lo malo es que el resto de los españoles, antes o después, parece que estaremos obligados a verlo porque el punto de no retorno ya está más que traspasado.

Rajoy asegura tajante que no habrá referéndum. Estupendo, pero eso no despeja el horizonte sino que incendia aún más la caldera. Puigdemont y el resto de malas Junqueras ya van de perdidos al río y, mientras, están disfrutando como enanos con el enfado del resto de los españoles y con los apoyos de sus seguidores. Pasan del Tribunal Constitucional, del presidente del Gobierno, de la Guardia Civil, de la Unión Europea y, lo que es más denigrante, de los millones de catalanes que no les han votado pero que tienen que sufrir este infierno separatista en sus carnes, viendo como su barrio, su pueblo o su ciudad están cada vez más divididos.

Ante tal desobediencia, la pregunta que se hace todo el mundo es ¿y ahora qué hacemos con éstos? Puigdemont y compañía están locos porque los detengan y les lleven a la cárcel. Sería el fin de fiesta ideal ya que se empezarían a considerar mártires y presos políticos. Llamarían así la atención de famosos extranjeros que se meten en todo sin saber de nada y se dispararía aún más la captación de independentistas, tanto dentro como fuera de Cataluña.

Otra opción es quitarles la autonomía o competencias y que sean recuperadas por el gobierno español. Más de lo mismo. Saltarían diciendo que se sienten oprimidos, que es una dictadura y tal con las correspondientes escenas violentas que podría haber de ultras día sí y día también. Convocar nuevas elecciones y confiar en que los catalanes voten más a partidos no nacionalistas puede ser una tercera vía. En cualquier caso, todas las soluciones parecen malas. Los independentistas están poniendo contra las cuerdas a España con el objetivo de que la situación sea tan insostenible que se acabe celebrando un referéndum pactado legal en un par de años. No obstante, cabría preguntarse si realmente ganaría la independencia en Cataluña y si el 90% de los españoles no preferirían que Cataluña fuera independiente y que llevaran tanta paz como descanso dejan.