Brooks: "Quiero volver"

La temprana eliminación del Unicaja le despeja el horizonte de cara a confeccionar el diseño del nuevo equipo. La incertidumbre de no saber en qué escenario competiría el club desde el próximo octubre tenía paralizados muchos movimientos que ahora cabalgan sin cadenas. En ese boceto inicial, al conjunto malagueño había nombres que le confluían en ambos panoramas. De la plantilla aún actual aparecen algunos nombres, entre los que particularmente destaca Jeff Brooks.

El italoamericano ha sido en esta temporada uno de los baluartes del plantel. El ala-pívot ha mostrado otro año de rendimiento sólido, formando una pareja de probada solvencia con Carlos Suárez en el cuatro. Con un físico óptimo para el máximo nivel europeo, el interior también mostró un regular caudal anotador, así como en el rebote. Tuvo un bajón de rendimiento, nadie del plantel se libró de esa baja de interruptor, pero evidenció una línea constante en su juego. Sus números le avalan, más siendo la tercera o cuarta espada del plantel verde. 8.7 puntos, 4.3 rebotes y 0.9 asistencias para 9.5 de valoración en 21 minutos, conjugando Liga Endesa y Euroliga.

El ala-pívot está en la agenda de clubes de Euroliga como el Armani Milán

El de Lousiville fue uno de los más madrugadores para reunirse con Carlos Jiménez en el día de ayer en Los Guindos. El 23 analizó con el director deportivo verde la temporada y también lo que está por venir, aunque en menor medida. Brooks acaba contrato con el Unicaja después de dos temporadas en Málaga, aunque su deseo es de echar raíces en la Costa del Sol. "Estas reuniones se resuelven pronto, pero lo que ahora quiero decir es que me quieren de regreso y yo quiero volver. Lo resolveremos en el futuro. Es muy pronto para decir lo que va a pasar ahora para el club y para mí, pero me encanta estar aquí y a mi familia también. Espero que el club aprecie mi esfuerzo de estos dos años, también los aficionados. Así que veremos cómo avanza, pero quiero venir de vuelta", comentaba el interior tras el acto protocolario, incidiendo en su deseo de seguir en la entidad verde: "Lo haría, lo haría. Si tengo la oportunidad y las cosas funcionan como deberían, me encantaría volver".

La relación de algunos inegrantes de la plantilla, entre ellos Brooks, no acabó en su mejor sintonía con Plaza, por lo que la salida del entrenador, a día de hoy muy probable, también allanaría el camino para ampliar el vínculo contractual. Una ecuación donde también entran otros factores como el económico, lo que puede dilatar el acuerdo.

Llueven cantos de sirena en otros lares para Brooks, con buen mercado tras una temporada notable en la Euroliga. El pasaporte italiano también le abre muchas puertas. El Armani Milán ya lo tiene en su agenda y tiene un gran interés de que forme parte de su nuevo proyecto, donde también puede estar Nedovic. Según habla, en su decisión no tomará especial importancia jugar en un escalón u otro. "No se trata tanto de la competición, porque en mi opinión la Euroliga y la Eurocup son muy similares. No hay demasiada diferencia", comentó el italoamericano.

El Unicaja le dio la estabilidad necesaria a Brooks, que no encadenaba dos temporadas en un mismo equipo desde su periplo universitario en la NCAA en Penn State. "Honestamente, esta ha sido la etapa más importante en mi carrera. Tuve mi hijo en Málaga y creció durante dos años aquí. He crecido como jugador aquí, porque he aprendido a ser más eficiente y agresivo. Además, la liga española es la mejor liga de Europa. Tuve una muy buena experiencia, aprendí los trucos y el oficio, madurando como jugador y creo que esta etapa ha sido definitivamente la mejor experiencia en mi carrera individualmente, solo por todo lo que hice", reconocía el italoamericano, que se explayaba en su discurso: "He aprendido, me siento mucho mejor y siento que he mejorado como jugador para lo que viene. Como dije, mi hijo, mi esposa y yo celebramos dos años en matrimonio estando aquí... Ha sido genial y veremos qué pasa. Espero continuar aquí, aunque es pronto aún porque la temporada acabó hace dos días. Todo debe ser pensado y todo debe ser traído a una perspectiva adecuada y veremos qué sucede". El jugador dio el primer paso para continuar en el Unicaja y parece que ambas partes están condenadas a entenderse. Queda plasmarlo con negro sobre blanco.