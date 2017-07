Fogg se despide en redes y apunta a China

El Unicaja no hizo efectiva la cláusula de corte de Kyle Fogg, pero su destino no pasa por el Martín Carpena. El Guangzhou chino presentó una interesante oferta de dos millones de euros hasta 2019 al jugador, según informaba el periodista David Pick, lo que cambió por completo el escenario para el club, que ahora espera un movimiento del norteamericano para que sea él quien ponga fin a su relación contractual con el conjunto malagueño.

Por lo pronto, él mismo comunicó que no seguirá en Málaga a través de redes sociales. En su perfil de Instagram lanzó un mensaje de despedida para los aficionados: "De vuelta de Arizona. Allí suelo tener un apoyo increíble, son los mejores aficionados de la NCAA, me siguen aunque jugara allí hace 100 años. Es el mismo cariño que siento de la gente de Unicaja. Gracias por vuestro apoyo, dice mucho de todos vosotros que aunque no pueda volver continuéis siguiéndome. Málaga siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Intentaré representar el siguiente destino de mi viaje con toda mi integridad".

También tuvo palabras para sus compañeros: "Os quiero colegas, ya sabéis de qué es hora. ¡Seguid adelante a por más éxitos este año! Sé que aguantarme ha sido difícil a veces, pero gracias por vuestra paciencia y por tirar de mí cada día. Vais a romperla el año que viene, os estaré viendo y rezando por vuestro éxito".

Así, se liberará otra plaza más de extracomunitario, dando más libertad de acción al club a la hora de completar los puestos clave que se intentan reforzar. Tanto el de un cuatro-cinco como el de base, para el que se rastrea el mercado con la intención de asegurar el tiro. La mala experiencia con Lafayette escarmienta y el perfil buscado es semejante al de Markovic, quien salió tras tener problemas con las lesiones y no entenderse con Joan Plaza.

De este modo, Alberto Díaz y ese fichaje serían los dos bases principales a los que se quiere complementar con un canterano, y ahí aparece la opción del británico Morayo Soluade, que apunta a seguir ya en el primer equipo tras volver de su cesión en el Burgos de LEB Oro.