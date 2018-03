Nedovic viaja con medio entrenamiento

Anda Nemanja Nedovic con cierta mala sombra en estas últimas semanas. Ya llegó a la Copa del Rey justito y esta vez apura, apelando más a sus ganas por jugar en Belgrado que a la realidad, para estar hoy con el equipo. El escolta serbio se ausentó de dos entrenamientos esta semana por un proceso gripal y el mismo Joan Plaza aseguraba ayer, antes de la sesión matinal en Los Guindos, que no se esperaba al jugador. Pero sí apareció, intentó entrenar y se coló en la expedición cajista que ayer por la tarde aterrizaba en Serbia.

La mañana consistió de hecho en elucubraciones sobre qué ocurriría con Nedovic. "Cuando tienes gripes o resfriados no lo puedes evitar. Ayer Nedo estuvo pero sin entrenar, pensaba que hoy podría pero la noticia que me han dado esta mañana [por ayer] es que no puede. Y no puede plantearse ni jugar no habiendo jugado los últimos tres días", explicaba Plaza. Pero Nedovic se presentó en Los Guindos. Comenzó el entrenamiento y tuvo que retirarse, según informaban en el club, afectado aún por la fiebre. Pero cuestión de voluntad o bien de logística -el equipo viajará de Belgrado a Madrid directamente para jugar el domingo contra el Estudiantes-, el jugador se marchaba con el equipo ayer y será duda hasta última hora, aunque lo más probable es que no salte a la cancha tras apenas sumar medio entrenamiento en los últimos días.

En Nedovic no queda la cosa. El Unicaja también visita al Estrella Roja con la duda de Shermadini, que ayer acudió a primera hora a hacerse una resonancia magnética para descartar alguna lesión en el pie, aquejado de molestias en la planta. "Tuvo el otro día un golpe en la planta del pie, en el quinto metatarsiano. Ayer pudo entrenar pero aún refiere dolor", explicaba Joan Plaza en su comparecencia sobre el pívot georgiano, aunque las pruebas no arrojaron ningún problema y el jugador también ha viajado con el equipo, aún con ciertos dolores, pero con posibilidades de jugar. Como sea, dos dudas de mucha entidad para Belgrado.