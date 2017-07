El Unicaja lanza la red por Shermadini

Las oficinas de Los Guindos echan humo en estas horas. Con Milosavljevic atado como el único refuerzo hasta el momento, el Unicaja se lanzó ayer a por otro de sus objetivos, el de un pívot, y presentó una oferta al MoraBanc Andorra por Giorgi Shermadini. Eso sí, el georgiano, que esta pasada temporada estuvo en el mejor quinteto de la ACB, está sujeto a derecho de tanteo y tocará esperar hasta el 5 de julio, plazo del que dispone el conjunto del Principado para igualar la oferta hecha desde Málaga.

La apuesta realizada por Shermadini es importante y no parece que el MoraBanc Andorra vaya a poder retener a su referente la pasada campaña. Lo ofrecido es un acuerdo por dos años, y si no se alcanza lo propuesto por el club de Los Guindos, el pívot de 2.17 metros y 28 años pasaría a ser jugador de pleno derecho del Unicaja. Su agente, Misko Raznatovic, ya dejó uno de sus habituales mensajes enigmáticos en redes sociales preguntando: "¿Hay alguna relación entre Georgia y Andalucía?".

La ofensiva por el georgiano supone un dardo a Dejan Musli, que parecía que iba a seguir

En esta última Liga Endesa, Shermadini terminó con 21.3 puntos de valoración -segundo de la ACB tras Edwin Jackson-, 15.7 puntos anotados por duelo (3º) y 7.6 rebotes en 35 partidos. Un gran refuerzo que, no obstante, por características supone un palo para Dejan Musli, al que Joan Plaza hablaba de dar un voto de confianza pese a que había sido particularmente duro con él a lo largo de todo el curso. "Se ha demostrado que estando bien es muy importante. Hemos de examinar lo que son los clubes europeos y españoles. Es una persona que nos puede ayudar muchísimo, pero es la exigencia mínima. Ha de estar al máximo nivel y el nivel de constancia. No tenemos el derecho nadie el año que viene, ni entrenadores ni jugadores, de fluctuar. Debes venir de Moscú e ir a matar a cualquier pista de la ACB. En esas condiciones me interesa", manifestaba el preparador cajista, dándole cancha de cara a esta próxima temporada. Sin embargo, no parece que ambos jugadores sean compatibles, pues lo que se buscaba era un segundo pívot más atlético para el que, de hecho, se había liberado la plaza de extracomunitario del escolta Jamar Smith.

Aunque Dejan Musli alcanzó un nivel alto en los cuartos de final de la Eurocup frente al Bayern de Múnich, su final de temporada tras la lesión dejó bastante frío a Joan Plaza, escéptico con la proyección del jugador en un año largo de Euroliga que exigirá regularidad a los suyos. Giorgi Shermadini parece una apuesta segura, pero exigirá un complemento de diferentes características. El 5 de julio habrá respuesta por el georgiano.