Huellas hacia la custodia compartida

Martes y jueves de 17:00 a 20:00 y fines de semana alternos. Este es el horario al que muchos padres divorciados tienen que atenerse para poder a sus hijos. Los casos de divorcio son cada vez más habituales en las últimas décadas. Eso no suele suponer un problema siempre y cuando no haya hijos en común. Si hay de por medio, la situación puede complicarse, sobre todo si los padres no llegan a un acuerdo común. Gran parte de la veces la custodia se la lleva la madre de los niños y la figura del padre queda relegada a un horario de visita de unas pocas horas.

Huellas negras y zapatos del mismo color, simbolizando la dificultad de los pasos que tienen que seguir algunos padre ante una situación de divorcio. Esta fue la iniciativa que la asociación Custodia Compartida llevó a cabo en la mañana de ayer frente a la Ciudad de la Justicia de Málaga.

Estuvieron presentes Fernando Chapado, presidente de la asociación, Asunción Vives y Manuel Soler Sánchez, un abuelo afectado por la situación y miembro de la situación. Soler cuenta que la situación de su hijo es la misma desde que se divorció hace cinco años. Ve a su hijos dos veces a la semana, cuatro cuando coincide con los fines de semana que le toca estar con los niños. El mayor tiene 9 años y el pequeño, 5. "Los niños piden estar más con su padre, sobre todo el chico". Tanto él y su mujer, como abuelos de los chicos y padres del afectado, también reclaman poder pasar más tiempo con sus nietos.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de la Estadística (INE) en el 70% de los casos la custodia se otorga a la madre, el 25% es compartida y el 5% la obtiene el padre. El problema es que ponerse acuerdo a veces es imposible, la situación de conflicto entre la pareja dificulta un convenio y la mayoría de las veces si la madre no quiere no hay custodia compartida. La asociación Custodia Compartida lucha para que esta situación cambie y pone el altavoz en la situación por la que pasan muchas personas divorciadas, tanto hombres como mujeres. En su grupo no solo forman parte el género masculino, también hay madres que pasan por la misma situación y acuden a ellos en busca de apoyo; otras son actuales parejas de hombres que sufren la causas y otras como Asunción Vives, son conscientes de la injusticias y se han unido a su lucha.

La situación de Fernando Chapado y Juan de Dios González es complicada. Ellos han tenido que superar la tesitura de una denuncia falsa de maltrato de género, de la que quedaron absueltos por invalidez y falta de pruebas consistentes. Fueron acusados falsamente y ahora su situación, a pesar de haber sido declarados inocentes, les dificulta el poder conseguir la custodia compartida y el poder disfrutar plenamente de sus hijos. Como ellos, hay otro casos. Desde la asociación luchan para conseguir la igualdad.

Ni ser mejores ni peores, simplemente quieren ser buenos padres, formar parte del cuidado y la educación de sus hijos, que al fin y al cabo acaban siendo víctimas inocentes. Para celebrar el Día del Padre, este domingo 19 de marzo, en el Palmeral del Muelle 2 del Puerto de Málaga, realizarán una dinámica jornada con un sin fin de talleres y actividades gratuitas para toda la familia: castillo hinchable, pinta caras, globo-fexia, teatro guiño y muchas cosas más.