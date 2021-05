Antequera tendrá feria de primavera presencial

Antequera recuperará cierta normalidad en cuanto a la celebración de sus fiestas y este año se dispone a celebrar la feria de primavera con asistencia de personas. Eso sí, será de manera limitada y adaptada a las circunstancias actuales a causa de la pandemia provocada por el coronavirus.

Fue el alcalde de Antequera, Manuel Barón, el encargado de hacer el anuncio ante los medios de comunicación tras la mejora de los datos que se vienen registrando en la ciudad del Torcal, y es que a lo largo de este tiempo han logrando mantener contenida la incidencia y los bares y comercios no han tenido que llegar a cerrar, pudiendo mantener su actividad aunque fuese con las limitaciones que se establecía en cada momento.

Ahora el Consistorio de Antequera parece dispuesto a dar un paso más en la desescalada y se dispone a celebrar la tradicional feria de primavera que el pasado año fue de los primeros eventos en tener que ser suspendido y no pudo desarrollarse, al igual que posteriomente ocurrió con la feria de agosto.

Eso sí, el regidor matizó que no se tratará de una feria completamente normalizada, pero sí presencial, algo que podría permitir el hecho de que se trata de un evento con muestras, zonas de demostraciones ganaderas o de alimentación. No obstante, el alcalde antequerano no quiso desvelar más detalles del modo elegido para poder celebrar este primer evento con asistencia de personas, y es que el pasado año se optó por una celebración virtual para mantener vivo el espíritu de esta celebración a pesar de los duros momentos que se vivían en aquellos momentos en toda España.

Además, también queda por definir la fecha concreta en la que se celebrará este evento, y es que desde el Consistorio se prevé que sea a final del mes de mayo o a principios del próximo mes de junio.Lo que sí parece claro es que el Consistorio trasladará este evento festivo la gala de los premios Efebo que se conceden de forma anual y cuya entrega tuvo que ser aplazada a causa de la situación sanitaria de aquel momento.

El pasado año la suspensión de la feria de primavera también sirvió para que el prespuestos que estaba previsto destinar a este evento se destinase a hacer frente a las contingencias provocadas por el Covid-19, que en aquellas fechas hacia que se tuviesen que realizar intensas campañas de desinfección y se trataba de conseguir en el mercado el escaso material de protección que estaba disponible.

Una vez que se acerca el verano comenzarán a aparecer en el horizonte las fechas previstas para ferias de mayor tamaño que la anunciada por Antequera, como su propia feria de agosto que casi coincide con la feria de Málaga. A ellas se unen otra serie de eventos cuyos ayuntamientos tendrán que decidir si celebran o vuelven a suspenderlos, como es la feria de Ronda. Desde su Consistorio siguen de cerca la evolución de la pandemia y las medidas que se van tomando en municipios similares antes de tomar una decisión sobre este evento de final del verano.