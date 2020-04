Antequera crea un fondo de contingencia ante la crisis del coronavirus

El alcalde de Antequera, Manuel Barón, y el delegado municipal de Hacienda, Antonio García, anunciaron este miércoles la aprobación de una modificación presupuestaria destinada a la creación, constitución y dotación inicial de 250.000 euros de un fondo de contingencia destinado a paliar los efectos negativos que la pandemia del coronavirus Covid-19 está provocando en la ciudad del Torcal.

Barón indicó que este nuevo fondo de contingencia se nutre de liquidez a través de la “profunda” modificación presupuestaria aprobada este miércoles en el primer Pleno en el que se ha tenido la oportunidad de hacerlo; 250.000 euros que proceden fundamentalmente de partidas como las que estaban previstas para sufragar la Feria de la Primavera y Agrogant (100.000 euros en su conjunto) y también otras que salen de determinados sobrantes correspondientes al capítulo 1 que harán sumar en su conjunto dicho importe.

“Esta es la primera modificación, y no la última, en la que dotaremos de partida presupuestaria, dotamos de liquidez y dotamos de dinero para ir haciendo progresivamente las transferencias necesarias a las áreas correspondientes para cubrir los gastos que se van sucediendo de la situación que estamos viviendo en torno a la pandemia de Covid-19”, confirma Barón, quien explica además que se ha querido crear este fondo de contingencia y no llevar directamente el dinero a áreas determinadas “porque no son solo un área o dos las implicadas, sino que son más a la hora de afrontar esta crisis”, en referencia a delegaciones como Programas Sociales, Turismo y Comercio, Seguridad y Tráfico e incluso la de Obras.

“Son necesidades que tenemos que cubrir y que, en una primera decisión creo que comprometida y absolutamente implicada con la situación que estamos viviendo, hemos hecho ya la primera modificación presupuestaria creando este fondo de contingencia con un cuarto de millón de euros, que es una cantidad lo suficientemente importante para ir cubriendo los primeros gastos que van a ir sucediéndose de esta crisis”, señaló el alcalde.

Por su parte, García indicó al respecto de la puesta en marcha de esta medida que "la misma se ha hecho atendiendo a la responsabilidad que el Ayuntamiento tiene con toda su ciudadanía, estando destinado a paliar, dentro de nuestras posibilidades, todos los efectos negativos adversos, tanto económicos como sociales, que la pandemia de Covid-19 está creando”.