La Junta prevé inaugurar el museo del Sitio de los Dólmenes en julio de 2021

Por ello, ha vuelto a pedir "un compromiso rotundo y contundente" a la Junta y a la consejera para la apertura y puesta en servicio del Museo. Tras mostrar "preocupación", ha dicho que desde el grupo parlamentario del PSOE ya advirtieron de "que los presupuestos elaborados por Partido Popular y Ciudadanos no figuraban la cantidad económica necesaria para completar la musealización".

En este sentido, el parlamentario socialista por Málaga ha pedido "un compromiso firme " para la apertura y puesta en funcionamiento del Museo de los Dólmenes. "Nos preocupa que la obra no entrara en funcionamiento hasta un año después", advirtiendo de que " es un compromiso con la Unesco para cumplir y mantener el ser patrimonio mundial".

"Estoy muy contenta con el ritmo de estas obras", ha agregado, explicando, además, que una vez terminen se necesitan luego "unos meses" para el proyecto museográfico. "Eso nos llevaría unos meses antes de su total apertura; no sé si quizá esto es la divergencia con el tema de las fechas", ha dicho a Ruiz Espejo, aclarando que " una cosa es finalizar las obras y otra la apertura total a los ciudadanos ", una vez concluya la museografía.

Situación irregular de piezas

Así, ha remarcado que se trabaja en las obras del museo y se avanza también en el proyecto museográfico pero ha advertido de que no avanzan ambas al mismo tiempo porque "me he encontrado con un proyecto que elaboró el equipo anterior contando con piezas que llevan en una situación irregular de deposito desde los años 90".

"Se trata de una situación heredada muy grave que no arregla de la noche a la mañana", ha dejado claro Del Pozo, que ha dicho que están dialogando "mucho" y se han reunido con los municipios de Almargen y Ardales, entre otros, para que "luego todo sea lo más rápido posible".

Ha pedido, por tanto, "tranquilidad" asegurando: "No quiero ir más allá de 2021 para que el espacio esté a disposición de la ciudadanía; se ha avanzando en el proyecto museográfico pero contando con esta situación irregular de las piezas".