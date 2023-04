El PSOE califica de "populista" el transporte urbano gratuito a la estación AVE Antequera

La entrada en servicio de la estación AVE de Antequera sigue enfrentando al Gobierno municipal del Partido Popular y al PSOE. En esta caso ha sido el portavoz socialista, Kiko Calderón, en el criticó el nuevo servicio de transporte urbano puesto en marcha por el Consistorio y que une estas instalaciones y el casco urbano de lunes a viernes con carácter gratuito.

Calderón acusó al Gobierno municipal de poner en marcha una medida “populista” antes de las elecciones y que consideran que no cumple con las necesidades de la estación, al no estar incluidos los fines de semana en el servicio. Aunque el portavoz socialista reconocía que se trata de una medida positiva, considera que “llega tarde y es insuficiente”. “Han asegurado que se trata de un servicio gratuito, cuando la realidad es que el dinero sale de las arcas públicas, por lo que estamos pagándolo todos los antequeranos y antequeranas”, aseguró Calderón, que seguidamente sostuvo que “hay que desconfiar de las personas que anuncian medidas gratis antes de unas elecciones: aquí no hay nada gratuito” Por otra parte, mostró su desacuerdo con que dicha medida solo se anuncie hasta el mes de enero. “¿Qué pasa? ¿Que a partir de junio ya no hay personas que tengan que trabajar y coger el AVE? ¿No habrá turistas que llegan y antequeranos y antequeranas que quieran usar este servicio en verano y los fines de semana? Claro que los hay. Pero lo disfrazan diciendo que es para los estudiantes, cuando lo que está haciendo es cubrir el periodo justo hasta que pasen las elecciones municipales”, ha afirmado Calderón. Además, aseguró que desde el Ayuntamiento no se habría solicitado al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) la recepción del paso peatonal con la que cuenta la estación y que permanece cerrado. “Es el Ayuntamiento que tiene que solicitarlo, como en todos los municipios. Ya se le comentó personalmente a Barón en la inauguración de la nueva Estación Ave, donde estaba la ministra de Transportes y Movilidad, así como los responsables de RENFE y Adif, el señor Barón y yo mismo”, afirmó.

Y es que para el portavoz socialista “lo único que les interesa es confrontar con el Gobierno de España”, dijo Calderón, que prometió pedirá de manera urgente la cesión de este acceso si llega a la Alcaldía de la ciudad.