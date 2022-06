El alcalde de Antequera, Manuel Barón, anuncia que se presentará a la reelección

La noche electoral trajo en Antequera para el Partido Popular una doble alegría, ya que, a la victoria de la formación a nivel local se sumó el anuncio del actual alcalde, Manuel Barón, de que se volverá a presentar a la reelección, despejando de este modo las dudas que pudiesen surgir a partir de ahora sobre si sería el candidato de los populares en las próximas elecciones municipales.

Barón concurrió en las últimas elecciones tras una petición por parte de la dirección de su partido y de sus compañeros de partido en la ciudad del Torcal, aunque su intención en aquel momento era de no volver a ser el candidato y dejar paso.

“No le puedo decir que no a los míos”, señaló el alcalde, que aseguró que nuevamente le habían pedido que se presentara como candidato. "Dije que haría lo que dijesen mis compañeros", insistió Barón, que recordó que la misma responde al compromiso que tiene con la ciudad y con su equipo, insistiendo en que “no le puedo decir que no a Jota, Antono, Alberto, Teresa…”, señalando así a parte de los concejales que en estos momentos conforman su equipo de gobierno que cuenta con mayoría absoluta en la localidad.

En cuanto a la influencia que pudo tener la victoria electoral del PP en Andalucía sobre su decisión, Barón negó que fuese un aspecto determinante, aunque reconocía la "motivación" que supone el poder contar con el Gobierno del Partido Popular con mayoría absoluta y los buenos resultados obtenidos en la localidad en la que han sacado unos 5.000 votos de diferencia al PSOE. "Ha sido espectacular", señaló, al tiempo que apuntaba a que ahora tocará pelear con sus propios compañeros para lograr poner en marcha algunos de los proyectos que siguen pendientes. "No es lo mismo pedirle a alguien de tu partido que de otro, tocará pelear con los nuestros", afirmó.

En cuanto al futuro, el alcalde aseguró que "no puedo decir lo que haré dentro de cinco años", aunque sí se mostró dejó entrever que quizás en ese momento si podría ser el momento de hacer un relevo.