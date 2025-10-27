Una paciente supuestamente afectada por los retrasos en el cribado de cáncer de mama amenaza a una médica en Antequera

Una paciente supuestamente afectada por los retrasos en el cribado de cáncer de mama ha amenazado a una médica en Antequera. La radióloga fue agredida verbalmente mientras realizaba una ecografía de screening de mama en el hospital del municipio malagueño. Los hechos tuvieron lugar en la tarde del pasado martes 21 de octubre, ha explicado el Sindicato Médico de Málaga en un comunicado este lunes.

La paciente, que se consideraba afectada por los retrasos de las pruebas, "estaba agresiva desde el primer momento" y cuando la médica le indicó que la veía irritada, la usuaria, al parecer, "contestó gritando que cómo iba a estar con la ansiedad que estaba pasando por la espera y la incertidumbre". La mujer, que gritó a la cara a la sanitaria, golpeó con el puño y pateó la camilla, continuaba dando voces amenazándola con interponer una demanda al SAS y contra ella.

Ante ello, la médica intentó calmar la situación y consiguió hacerle la ecografía mamaria, pero la paciente continuó en actitud agresiva hasta que la doctora, tras terminar la prueba, salió de la consulta, no sin antes informarle de los resultados. La médica denunció los hechos a la Policía Nacional y este miércoles se celebrará el juicio. Por todo ello, se ha celebrado este lunes una concentración en la entrada principal del centro hospitalario para apoyar a la compañera.

El SMM ha criticado estos hechos sin entender "cómo la población civil carga las tintas de la situación sanitaria en la comunidad autónoma contra los facultativos, que no son los responsables de las ineficiencias del sistema y, en ningún caso, deben ser agredidos ni verbal ni físicamente por estos u otros motivos".

Desde el Colegio de Médicos, su posición ha quedado clara: "Nada justifica la agresión a esta médica del Hospital de Antequera, cuyo caso lo está llevando la Asesoría Jurídica del Colegio de Médicos de Málaga". La institución considera "intolerable la violencia ejercida hacia los profesionales sanitarios". Además, recuerda que el sistema público permite a los usuarios ejercer su derecho a reclamar o poner cualquier queja y recomienda a la ciudadanía que utilice los cauces oficiales. "Nuestra política siempre ha sido, y seguirá siendo, de tolerancia cero ante las agresiones a médicos", ha afirmado su presidente, Pedro J. Navarro.