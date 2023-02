El portavoz de Ciudadanos en Antequera anuncia que no será candidato en las municipales

El concejal de Ciudadanos (Cs) Antequera José Manuel Puche ha anunciado públicamente su decisión de no presentarse a las próximas elecciones municipales del 28 de mayo como candidato de la formación naranja. “No me voy a presentar a la reelección como candidato de Ciudadanos Antequera a las próximas elecciones municipales. Es una decisión que no ha sido tomada en esta última semana ni en el último mes, sino que llevo valorándola durante muchísimo tiempo. Es una decisión muy dura y difícil y, más aún, cuando estás rodeado de compañeros que tanto te apoyan”, ha afirmado.

Puche ha asegurado que “no, y lo digo muy claro, voy a ir en otra lista, ni voy a concurrir con ningún otro partido, porque el partido que a mí me ha hecho crecer como persona y convertirme en un representante público ha sido Ciudadanos, al que le debo todo y creo que siguen siendo las siglas más útiles tanto para Andalucía, para España, para Europa y, por supuesto, también para Antequera”.

Por otra parte, el concejal ha querido agradecer a su “familia de Ciudadanos Antequera” su trabajo y su labor en el grupo municipal que hicieron que “se cumpliera un sueño que yo tenía que era ser representante de todos los antequeranos en este Ayuntamiento”.

En la actualidad la formación cuanta con un único concejal en la Corporación municipal tras recibir el apoyo de 1.036 antequeranos en las últimas elecciones municipales en el año 2019, a los que el edil ha querido también agradecer su respaldo “por confiar su voto en mí y en todo mi equipo y, porque gracias a ellos, hemos podido presentar políticas diferentes y que nunca se habían visto en Antequera, llegando a los máximos acuerdos posibles”, ha indicado Puche.

El edil ha aclarado que su decisión ha sido tomada a nivel personal porque “quien me conoce sabe que soy una persona de darlo todo al 100% y no me veo con las suficientes fuerzas de estar en un proyecto semejante y liderar otra candidatura”. Sin embargo, Puche ha asegurado que seguirá apoyando a su formación y al resto de miembros “desde el sitio que ellos vean más oportuno”.

Finalmente, ha confirmado que, aunque todavía no hay un nuevo candidato para liderar el grupo municipal, están trabajando para presentar una futura candidatura para las próximas elecciones a nivel local, ya que consideran que “es una decisión muy importante y no es una cuestión que se pueda hacer a la ligera, porque necesita un trabajo muy intenso. Estamos en una situación como partido difícil y seguiremos reuniéndonos en las próximas semanas para encontrar la fórmula de ese proyecto que queremos para Antequera”, ha puntualizado Puche.