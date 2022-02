Las murgas del Chino y Merchán del Carnaval de Málaga arrancan a ritmo de carcajadas el teatro de la Esad

Este miércoles se celebró la cuarta preliminar del concurso del Carnaval tras un día de parón en el Teatro de la ESAD. Una noche con un alto nivel de murgas y un público que disfrutó de unas grandes letras. Repertorios muy trabajados que no quisieron dejarse nada en el tintero.

Fue una noche de cambios ya que la murga 'Mira por donde pisas' y el cuarteto 'Los okupas', ambas firmadas bajo la misma autoría, decidieron no actuar en Málaga al pasar a semifinales en el concurso de Córdoba. En su lugar, actuaron la murga infantil "30+1 Imparables" bajo la dirección de Paqui Prieto.

La comparsa "Líbranos del mal" de la directora María Noelia Jiménez González fue la primera agrupación en cantar. Una comparsa de voces femeninas con repertorio muy completo de principio a fin. Dos pasodobles con buena calidad musical y al tipo. El segundo de los cuplés estuvo dedicado a Rafael Acejo, presidente de la fundación del carnaval, en el que le cantaban a modo de despedida. El estribillo decía: "Siempre me queda el consuelo que ni el poder de los tribunales pueden hacer prisioneros a nuestros benditos carnavales y si mancharon tu nombre, te juro que yo no lo sabía. Ay, si me llego a enterar, que si me llego a enterar, otro gallo cantaría".

Tras el turno de la comparsa era la hora de la murga "Te imaginas?", firmada por la dirección de Miguel Ángel Merchán Gómez. La agrupación presentó en escena un tipo de vagabundo que por casualidad encuentra un boleto premiado en el suelo y se hace millonario. El personaje va creciendo a lo largo de la actuación hasta llegar a arrasar con medio Corte Ingles. La murga de Merchán presenta una puesta en escena magnífica y una actuación de los componentes digna de elogio.

La agrupación dedicó un primer pasodoble a los barrios de la ciudad y un segundo pasodoble muy emotivo de un padre que le tiene que explicar a su hijo que no se celebrará el sábado de carnaval por la celebración del Via Crucis: "No llores, venga y ponte tu disfraz, ni por treinta monedas vendo yo tu sueño y vámonos pal centro que hoy es carnaval".

Tras el descanso cantó la comparsa de Santa Fe "IndependenZia" del director Agustín Sánchez. Una comparsa que sufrió algunos problemas de afinación durante la actuación, pero que consiguieron defender el repertorio a capa y espada hasta el final. Dentro del repertorio hubo algunos fallos en las letras, en la tanda de cuplés trataron de jugar en contra de los sevillanos, mientras que en la presentación presumían de ser andalucistas. El estribillo que cantaron en la tanda de cuplés decía: "Compañeros, carguen sus armas ya que esta entre la nieve y la sal del mar, la tierra más bonita. Compañeros, a la izquierda esta la catedral y un poco más alante un palacio cristal, donde espera mi niña, la que me encoge lo huesos me trae y me vuelve loco, sonríe dispara y me guiña, ¡Ay chiquilla! Y otra batalla perdía".

La Murga del Chino fue la encargada de cerrar la noche. El tipo era un señor muy chulo, director de una eléctrica que vive con el objetivo de pegarle un sablazo a todo el que pueda. De su casco salen dos cuernos que le hacen convertirse en 'Luzifer'.

En cuanto al repertorio, es importante destacar el pedazo de estribillo que hizo levantar al teatro: "Lo mismo que la Servitas, tú te vas a ver en tu casa alumbrándote con velas y apagando por donde pasas". Un estribillo que seguro será cantado en las siguientes fases si el jurado lo ve oportuno. De los pasodobles, divertidísimos ambos. El segundo donde hablan de la vida sexual de sus vecinos de al lado. "Si estando en confinamiento ellos por la tarde lo hacían a diario, yo de mi balcón aplaudía a ellos en vez de a los sanitarios".