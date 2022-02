Así está configurado el orden del COAC de la fase preliminar

En el Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto participarán finalmente 36 agrupaciones en las seis funciones de la Fase Preliminar que se desarrollará en la ESAD Málaga del 12 al 18 de febrero, con una jornada de descanso el martes 14, a partir de las 20:00. Por modalidad, se contará con 14 comparsas, 14 murgas, 4 cuartetos, 3 agrupaciones infantiles y una juvenil.

Primera Preliminar (sábado 12 de febrero)

Reliquias del Cuarteto (Cuarteto infantil)Procedencia: MálagaDirector: Luci Álvarez LópezLetra: Luci Álvarez LópezMúsica: Antonio Pareja GonzálezEn 2020: No participaron

La Rebelión del olvido (comparsa)Procedencia: Campillos (Málaga)Director: Antonio Alejandro Gallardo RamírezLetra y música: Antonio Alejandro Gallardo RamírezEn 2020: No participaron / Última participación en 2013: La Leyenda Imperial

El cuarteto está TOCao (cuarteto)Procedencia: MálagaDirector: Sandra Silva GómezLetra y música: Sandra Silva GómezEn 2020: No concursaron.

La Murga de los Protestantes (murga)Procedencia: CádizDirector: David Amaya JiménezLetra: David Amaya Jiménez y Diego Fariñas BaroMúsica: David Amaya JiménezEn 2020: No concursaron

Médico de familia (murga)Procedencia: MálagaDirector: José María Arias AguilarLetra: José Agustín Padillo PérezMúsica: Francisco Martin MirandaEn 2020: Jarabe Perchelero (semifinalista)

Segunda Preliminar (domingo 13 de febrero)

El Batallón de la Calle (comparsa juvenil)Procedencia: MálagaDirector: Eugenio Javier García VillanuevaLetra y música: Eugenio Javier García Villanueva y Paula García PeregrinaEn 2020: Comparsa Juvenil El Reino (preliminares)

El Cuarteto Fantástico (cuarteto)Procedencia: MálagaDirector: Daniel Domínguez González 'Elton'Letra: Daniel Domínguez González 'Elton’ y Carlos López MoralesMúsica: Daniel Domínguez González 'Elton'En 2020: No concursaron.

Aquellas noches de Julio (comparsa)Procedencia: MálagaDirector: Juan Francisco Bermúdez GarcíaLetra: Máximo Gómez PadillaMúsica: Juan Francisco Bermúdez GarcíaEn 2020: No participaron / Última participación en 2017: Al pasar la barca medijo el barquero

En el pico lo llevo (murga cabeza de serie)Procedencia: Roquetas de Mar (Almería)Director: Norman Plaza MartínezLetra: José Manuel Gómez-Vizcaíno LópezMúsica: José Manuel Gómez-Vizcaíno LópezEn 2020: Por mucho que me gaste no me duran los empastes (finalista)

Comparsa Juvenil La Esperanza (comparsa)Procedencia: MálagaDirector: Alejandro Tejeiro BravoLetra: Jesús Gutiérrez Fernández y Miguel Ángel Bermúdez GarcíaMúsica: Jesús Gutiérrez Fernández, Miguel Ángel Bermúdez García yFrancisco José Muñoz ConejoEn 2020: No participaron.

Tercera Preliminar (lunes 14 de febrero)

El Pregón (comparsa)Procedencia: HuelvaDirector: Luis Domínguez GonzálezLetra: Rafael Adamuz SantosMúsica: José Ángel Romero RomeroEn 2020: No participaron / Los del Balcón en el COAC Virtual 2021

La Banda Fongirola (cuarteto)Procedencia: CórdobaDirector: José Cobos MesaLetra: Rafael Moraga López y José Polonio SalazarMúsica: Rafael Moraga López y David Castañeda MartínezEn 2020: No concursaron.

Los Hospitalarios (Comparsa cabeza de serie)Procedencia: Churriana (Málaga)Director: José Antonio Pino MorenoLetra: José Luis Malo PérezMúsica: José Antonio Pino Moreno y Félix Godoy AguaEn 2020: Un Malagueño cualquiera (finalista)

Matria (comparsa cabeza de serie)Procedencia: MálagaDirector: Antonio Carlos Rojas GallegoLetra: Miguel Gutiérrez JansenMúsica: Antonio Carlos Rojas Gallego, Rubén Tejada Pedraza y Francisco RuizPrietoEn 2020: Ciudad del Paraíso (finalista)

Los Anticuerpos (murga)Procedencia: Marbella (Málaga)Director: Antonio Quiñones OnetoLetra: Javier Carmona Herrera y Pablo Pinto CaballeroMúsica: Antonio Quiñones OnetoEn 2020: No concursaron.

La Partida (comparsa)Procedencia: Campillos (Málaga)Director: Tamara Romero PeñaLetra y música: Manuel Jesús García ChacónEn 2020: No concursaron.

Cuarta Preliminar (miércoles 16 de febrero)

Mira por donde pisas (murga)Procedencia: Aguilar de la Frontera (Córdoba)Director: Fernando Porras RíosLetra y música: Fernando Porras RíosEn 2020: No Concursaron.

Los Okupas (cuarteto)Procedencia: Aguilar de la Frontera (Córdoba)Director: Fernando Porras RíosLetra y música: Fernando Porras RíosEn 2020: No concursaron.

Líbranos del Mal (comparsa)Procedencia: MálagaDirector: María Noelia Jiménez GonzálezLetra y música: Danny García Romero y Manuel Ortega RamírezEn 2020: No participaron.

Te imaginas? (murga cabeza de serie)Procedencia: MálagaDirector: Miguel Angel Merchán GómezLetra: Miguel Angel Merchán Gómez y David Mendoza SánchezMúsica: Miguel Angel Merchán GómezEn 2020: Murga Esteoeste (finalista)

IndependenZia (comparsa)Procedencia: Santa Fe (Granada)Director: Agustín SánchezLetra y música: Agustín SánchezEn 2020: No concursaron.

Luzifer (murga)Procedencia: MálagaDirector: José Luis Gallego PereaLetra y música: Daniel Mayorga Rubiales y José Antonio Mora LópezEn 2020: Ojú por Dios (semifinalista)

Quinta Preliminar (jueves 17 de febrero)

Los Trollsparsistas (Comparsa infantil)Procedencia: MálagaDirector: Jesús Manuel Delgado MartínLetra y Música: Jesús Manuel Delgado MartínEn 2020: No participaron

El País de siempre quizás (comparsa)Procedencia: MálagaDirector: Álvaro Molina GallegoLetra: David Fernández MillánMúsica: Pablo Javier y Álvaro Molina GallegoEn 2020: No participaron.

De Bar en peor (murga)Procedencia: MálagaDirector: Alberto Zumaquero SánchezLetra: Manuel Alejandro Robles Carballo, Juan Manuel Acedo García y AlbertoZumaquero SánchezMúsica: Alberto Zumaquero SánchezEn 2020: No concursaron / Última participación en 2018:Qué Cruz me ha caío contigo

NO.NI.NA (murga)Procedencia: MálagaDirector: Tomas Pastor GiménezLetra: La AgrupaciónMúsica: Jesús Gutiérrez Fernández y José Luis García ArroyoEn 2020: Los de la Cantera (preliminares)

Los Patronos (comparsa cabeza de serie)Procedencia: MálagaDirector: Juan Luis Leal GallardoLetra y música: Jesús Gutiérrez FernándezEn 2020: El Cantón de Málaga (finalista)

Los Encogíos (murga)Procedencia: MálagaDirector: Álvaro Quesada TorresLetra y música: Sergio Sánchez RivasEn 2020: A todo trapo (preliminares)

Latidos (comparsa)Procedencia: Alcalá de Guadaira (Sevilla)Director: Clara Isabel Rojas TrejoLetra: Jaime Jesús Cruz Guillén y Antonio Medina ÁvilaMúsica: David Castro FernándezEn 2020: No participaron

Sexta Preliminar (viernes 18 de febrero)

Los Churumbeles Marcianos (murga infantil)Procedencia: CórdobaDirector: Nacho Garrido PérezLetra y Música: Nacho Garrido PérezEn 2020: No participaron

Este año vengo con el mono (murga)Procedencia: MálagaDirector: Ricardo Loriguillo DomenechLetra y música: La AgrupaciónEn 2020: Los que te dan el viaje (preliminares)

El Canal de los Presos (comparsa)Procedencia: Arroyo de la Miel (Málaga)Director: Ginés González TadeoLetra: Abraham Jaén SotoMúsica: Deoclides Márquez hierroEn 2020: La Atalaya (semifinalista)

Te quiero de aquí a Lima (murga)Procedencia: San Pedro de Alcántara/Estepona (Málaga)Director: Francisco José González BareaLetra y música: Alberto Benítez Láinez y José Miguel Mata del RíoEn 2020: No concursaron.

Loco por salir (murga)Procedencia: MálagaDirector: Pepe León LosadaLetra: Pepillo León Miranda y Pepe León LosadaMúsica: Francis León MirandaEn 2020: Los Lions Brother (finalista)

La Santa (comparsa)Procedencia: AlmeríaDirector: Elena M. Pérez RodríguezLetra: Fina Pérez Segura y Elena M. Pérez RodríguezMúsica: Elena M. Pérez RodríguezEn 2020: No participaron

El Tiempo entre costuras (murga)Procedencia: Rute (Córdoba)Director: La AgrupaciónLetra y música: Juan Manuel Cobos EncinasEn 2020: Los Chicos del Cable (preliminares)