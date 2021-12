“¿Por qué no entrar dentro de poco entre las mejores maratones del mundo?”

Abel Antón Rodrigo (Soria, 1962) es uno de los mejores atletas españoles de la historia, bicampeón del mundo de maratón (Atenas'97 y Sevilla'99). Desde el arranque del Zurich Maratón Málaga ha estado ligado a ella y de nuevo estuvo el domingo completando la media maratón. Habló con Málaga Hoy para valorar lo que sucedió en las calles de Málaga durante el domingo.

–¿Cómo vio la nueva edición de la maratón de Málaga tras el paréntesis de la pandemia?

–Un gran éxito, quitarle dos minutos y medio al récord antiguo es un gran éxito y que cuatro corredores bajen de 2:10 está fenomenal. Hizo un día fantástico, sin nada de viento, que días atrás soplaba muy fuerte. Si llega a salir un día así no hubiera habido esas marcas. Eso ayudó y la temperatura era la ideal para correr y de ahí las marcas que salieron. También vinieron atletas con un poco de más calidad que, con las buenas condiciones que hubo, propició que se hiciera una de las mejores marcas que se pueden hacer en España.

–¿Ve margen de crecimiento para que la maratón de Málaga siga hacia arriba?

–En Málaga la maratón año tras año sube de calidad y participantes. Subió a 9.000 entre la media y la maratón y vamos a más por varias razones. El mes de diciembre es una muy buena fecha, ideal para correr y para que la gente venga, sobre todo extranjeros. Los españoles vienen porque les gusta la ciudad de Málaga, pero cada vez van a venir más extranjeros, ahora también la pandemia ha frenado algo la asistencia, porque le gusta la Costa del Sol. Málaga es ya una de las mejores maratones de España y ¿por qué no dentro de poco, en breve, entrar en las mejores del mundo?

–Con 59 años sigue corriendo y activo en carreras de distinta distancia.

–Sí, completé la media maratón en 1:24, me encontré muy bien, era gran día para correr. Entreno con normalidad con la idea de participar, correr con los atletas populares, potenciando la maratón de Málaga.

–Parece que no pasan los año por usted.

–Bueno, año tras año va cayendo uno más y el tiempo no perdona, pero sí que es verdad que para la edad que tenemos no está nada mal. Disfruto corriendo, me gusta, mientras pueda disfrutaré de esta carrera, es un placer venir a la Maratón de Málaga.