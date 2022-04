Abril festivo del rugby en Marbella

La 5ª Edición de la Marbella Sol Cup hará que el sábado 9 de abril se recibe a las mejores escuelas de rugby de Andalucía en las instalaciones del Marbella Rugby Club: más de 350 jugadores de las categorías Sub 6, Sub 8 y Sub 10.

Desde las 11:00 se darán cita en una jornada de convivencia, donde cada equipo juega según su nivel, no siendo un torneo competitivo. Prima más que cada jugador pueda medirse a otros de su mismo nivel cuantos más minutos sean posibles, según cada edad y categoría. Este año las escuelas invitadas son CAR Sevilla, Ciencias de Sevilla, CR Málaga y los anfitriones, Marbella RC.

Durante Semana Santa, continúa la actividad en el Bahía´s Park, ya que la prestigiosa entidad neozelandesa, Haka Rugby Global, se encargará por segundo año consecutivo de dirigir dicho campus los días 11, 12 y 13 de abril en nuestras instalaciones. Se trata de una oportunidad de entrenar con jugadores y entrenadores profesionales, en inglés y haciendo una fantástica inmersión en la cultura maorí y de rugby tradicional. Un campus de gran nivel internacional y una oferta diferente.