Adrián Menéndez no pasa la previa de Wimbledon

Adrián Ménendez no alcanzará el cuadro final de Wimbledon finalmente. El tenista marbellí cayó eliminado en la segunda ronda de clasificatorios al Grand Slam por Jiri Vesely. El jugador checo dejó sin posibilidades al español rápidamente y culminó el partido en dos sets (6-3 y 6-1). El ránking avalaba al Vesely, cuarenta posiciones por encima de Menéndez: el checo es el número 108, mientras que el marbellí regenta la 148 posición.

Previo dicho encuentro, con su pase a segunda ronda al derrotar al isrraelí Dudi Sela con juego en blanco incluido (1-6, 6-0, 6-4), se convertía en el único malagueño con opciones de pasar los clasificatorios: el incipiente Alejandro Davidovich caía contra el japones Yosuke Watanuki a las primeras de cambio, pese a empezar ganando el partido (4-6, 7-6, 6-1).

No obstante, el objetivo de Menéndez por más o menos duro que se esperase, no quedaba tan lejano. El marbellí ya consiguió meterse en el cuadro final del Wimbledon en 2012 y 2015. En ambos casos, no pasó la primera ronda.