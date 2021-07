Adrián Menéndez pierde en la final de Bakio

El tenista francés Hugo Grenier se proclamó ganador de la edición número 36 del Open Kiroleta – ‘Bakio Udala’ Saria, torneo valedero para la clasificación mundial de la ATP, tras derrotar en la final al malagueño Adrián Menéndez por un 6-0 y 6-1 en un partido que ha alcanzado la hora de duración.

Con esta victoria el deportista galo, de 25 años y actual 256 del ranking ATP, ha logrado su primer triunfo en el Open Kiroleta, tras haber sido subcampeón en Bakio en las ediciones de 2018 y 2019. El triunfo le sirve para relanzar en su carrera por meterse en el ‘top 200’ de la ATP que le permitiría afrontar las previas del US Open el próximo mes de agosto.

El tenista de Montbrison fue un vendaval de principio a fin ante un rival que no acababa de encontrarse cómodo, y que pagó el esfuerzo de la jornada de viernes, en la que estuvo más de 8 horas en pista. Grenier rompió el servicio rival en tres ocasiones a lo largo lo largo del primer set, lo que le sirvió para encauzar la manga e infligir un 6-0 a su rival.

El segundo set no cambió el guión y dos nuevas roturas de Grenier basadas en sus buenos golpes de revés, pusieron el marcador en un 5-0 ya inalcanzable para Menéndez. El tenista malagueño, de 35 años y ex 111 del mundo, apretó los dientes para no irse de vacío y logró un juego al saque. Ya con su servicio, Grenier cerró el partido y el torneo con un 6-1 en el segundo set que le hizo merecedor de la ‘txapela’ del Open Kiroleta.

El tenista andaluz se mostró satisfecho con su semana en Bakio. “Puede parecer raro que, tras el partido de hoy, diga que estoy contento, pero ha sido una semana muy buena para mí. Han sido unos meses muy duros y ayer sobre todo demostré que soy capaz de ganar partidos largos ante gente de nivel. El trabajo de mis fisios ha sido brutal para poder disputar hoy la final. Es la segunda vez que pierdo en Bakio y quiero volver para ganar el torneo”, señaló Menéndez emocionado.