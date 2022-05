Adrián Ramírez y Pedro López, con la selección española sub 23 de 3x3.

FIBA ha apostado por la categoría sub 23 en sus competiciones de 3x3. Una edad que se convierte en el escalón perfecto antes de la senior. La sub 23 Femenina trabajará con siete jugadoras a las órdenes de Ana Junyer y Nuria Martínez, con nombres que repiten de la temporada pasada y otros diferentes con la idea de tener un listado más amplio de cara a los próximos objetivos.La sub 23 Masculina amplía más el número y Pedro Meléndez convoca a 17 jugadores, en los que la diversidad es la nota característica. Junto a Raúl Fernández trabajará de cara a los objetivos de este verano: los Juegos Mediterráneos de Oran (Argelia) y la FIBA Nation League. Y en ella hay dos jugadores malagueños, Adri Ramírez y Pedro López. Los dos juegan en el Benahavís, que milita en el Grupo D de Liga EBA.La lista de la sub 23 masculina está formada por Pol Cánovas (UE Mataró), Pablo González (Hestia Menorca / Madrid 3x3), Eric González (Lakehead Univ / Be Goat Team), Unai Mendicote (Círculo Gijón), Pol Barbechoae (AE Badalonés / Samdocents Badalona 3x3), Miguel Rodríguez (CB Aldeamayor / Ni Idea 3x3), Diego López (MMB), Miquel Segarra (CB Barberá / Barcelona Sants), Juan José Santana (Albacete Basket), Alex Navas (RC Náutico Tenerife/Next MVP Badalona), Guillem Arcos (HLA Alicante), Pedro López (CB Benahavís C. Sol / Bit2me Onil 3x3), Adrián Ramírez (CB Benahavis Costa del Sol), Didac Cuevas (CB Tizona), Isaac Mayo (B. Cornellá / Be Goat Team), Rodrigo Seoane (Iraurgi ISB), Imanol Martínez (CB Mollet / Next MVP Badalona).La convocatoria de la sub 23 masculina la forman Aina Ayuso (Campus Promete), Laura Méndez (Pajariel Bembibre PDM), Lorena Segura (Valencia BC), Natalia Rodríguez (Baxi Ferrol), Carolina Guerrero (Barça CBS), Lucía Rodríguez (Sinergia S. Real Canoe), Helena Pueyo (Arizona Women’s Basketball).