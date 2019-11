Alejandro Cañizares conserva la tarjeta en el European Tour

El malagueño Alejandro Cañizares logró salvar su tarjeta en el European Tour después de quedar entre los 25 primeros de la Final de la Escuela, dispustada en Tarragona, el torneo donde se dirimía la última repesca para competir de pleno derecho en el European Tour 2020. Acabó tercero Cañizares, salvando un año que él no considera bueno.

En declaraciones al prestigioso portal Tengolf, Cañizares decía que "este año 2019 ha sido para mí algo más que un reto, porque no he sabido gestionarlo bien mentalmente. Salía demasiadas veces a jugar pensando en otras cosas e iba perdiendo la confianza. He trabajado hasta con tres psicólogos y hoy puedo decir que me han ayudado mucho. Esta semana, en la Final de la Escuela, he trabajado mucho en confiar en mí, en mi swing, en mi golf, manteniendo las mismas rutinas y, aunque he salido todos los días con nervios, he conseguido en el campo canalizar bien la manera de pensar”, decía.