Alejandro Davidovich-Borna Coric: Horario y dónde ver en TV el Masters 1000 de Madrid

Alejandro Davidovich se mide este martes en los octavos de final del Masters 1000 de Madrid al croata Borna Coric, actual número 20 del mundo y cabeza de serie número 17. A sus 26 años está en plena madurez tras haber estado más de un año parado por lesión y haber vuelto a la actividad en un gran tramo final de 2022. Se le pudo ver en Málaga en la Copa Davis, de hecho, jugando a gran nivel.

El malagueño llega tras su gran victoria ante Holger Rune, un Top 10, ante el que jugó un duelo excelente. Hubo de todo, alternativas, polémica y espectáculo. Pero el malagueño acabó triunfador en un partido ante una de las sensaciones del circuito. "Creo que nunca he tenido estas emociones de jugar en casa y de ganar un partido como este, que la gente esté full contigo. Estoy muy contento, se nota que me quieren aquí en España y eso lo aprecio mucho. Los últimos juegos estaba con mucha tensión, había sido un partido largo, con muchas bolas de break. Pero lo he sabido gestionar de una forma u otra y me lo he llevado”, decía tras el partido: “Cada encuentro es una historia nueva y nunca sabes qué puede pasar. Rune venía de hacer final (Montecarlo) y ser campeón (Múnich) con muy buena racha, y había que quitar esta piedra del cuadro. Lo hemos hecho y ahora toca Coric. Pues ya está”.

Fecha y horario

El partido entre Alejandro Davidovich y Borna Coric se disputará este martes 2 de mayo en la pista Arantxa Sánchez Vicario. El partido está programado en el tercer turno y se jugará no antes de 13:40 horas, en función de la duración de los dos partidos previos.

Cómo y dónde ver en TV

El partido se podrá ver a través de Teledeporte, RTVE Play y Movistar Deportes.