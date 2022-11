Alejandro Davidovich no estará en las finales de la Copa Davis en Málaga

Albert Ramos será el quinto integrante de la Selección Española MAPFRE de Tenis que disputará la Final 8 de la Copa Davis por Rakuten 2022 en Málaga, del 22 al 27 de noviembre próximos. El veterano barcelonés de 34 años se une a los cuatro jugadores anunciados por el capitán español Sergi Bruguera el pasado 24 de octubre: el Nº 1 mundial Carlos Alcaraz, Pablo Carreño, Roberto Bautista y Marcel Granollers.

Así, se descarta la opción de Alejandro Davidovich. El malagueño no estará en casa con el resto del equipo español para intentar pelear por la Ensaladera. Con mejor ranking que Ramos (32 por 39 a día de hoy), el staff del equipo español ha optado por el catalán. Los resultados de Davidovich no han sido buenos desde que acabara lesionado en la cuarta ronda del US Open, New York ante Matteo Berrettini. Tras un mes de convalecencia (se perdió las series previas de la Davis en Valencia por ello) del problema de rodilla que tuvo, Davidovich no ha podido ganar un partido en los cuatro torneos indoor que jugó (Astana, Gijón, Basilea y París, esta misma semana). Ramos ha conquistado este año su cuarto título ATP en Córdoba (Argentina), además de ser semifinalista en otros tres torneos en Estoril, Gstaad y Kitzbühel. Todo ello en tierra batida, no en la pista dura que habrá en Málaga. Aunque es cierto que ganó algún partido en este tramo final.

De esta manera, se cierra una temporada para Davidovich en la que se ha llegado a colar entre los 30 mejores del mundo y que tiene como pico la final del Masters 1000 de Montercarlo en abril (propició el ascenso al 27 del mundo), en la que cayó ante Tsitsipas, pero antes tumbó a Djokovic, Fritz y Dimitrov. Se quedó en cuartos de final en Hamburgo, Estoril, Doha y Queens.

Ha perdido esta temporada más partidos que ganados (21-25), embolsándose 1.5 millones de dólares de ganancias por resultados en el circuito. En el último cuarto de temporada no ha podido ganar partidos y eso le ha estancado en el ranking. Ha tenido el malagueño muchos momentos en los que por tenis ha sacado de la pista a jugadores con mejor puesto mundial, pero la concreción de los encuentros es algo en lo que debe mejorar. Sus condiciones y su tenis tienen flashes de Top 10 pero la continuidad es la clave en el tenis. Ha tenido partidos encarrilados o competidos hasta el último segundo con Aliassime, Sinner, Shapovalov, Tiafoe, Schwartzman, Hurkacz, el propio Berrettini, todos ellos Top 20, que no culminó. De cualquier manera, sigue la progresión firme en cada temporada del malagueño, que en los últimos años terminó 87, 53 y 50 del mundo y que en esta ocasión terminará más arriba, entre los 35 mejores.

Es un palo no estar en casa jugando por conquistar la Copa Davis, aunque la lesión de Carlos Alcaraz, que se retiró en los cuartos de final de París ante Holger Rune, hace que no esté absolutamente descartado. El número 1 del mundo está a la espera de los resultados de las pruebas para ver el alcance del dolor en las costillas.