Alejandro Davidovich no estará con España en la Copa Davis de Valencia

Los malos presagios se confirmaron después de los problemas en los octavos de final del US Open que le mermaron en los juegos finales ante Berrettini. Albert Ramos ha sido convocado por el capitán Sergi Bruguera para cubrir la baja de última hora por lesión del malagueño Alejandro Davidovich en la selección española de tenis, que disputará la fase de grupos de las Finales de la Copa Davis por Rakuten 2022 en Valencia, del 13 al 18 de este mes, según anunció la RFET. Tampoco estará Pablo Carreño, al que releva Pedro Martínez. Junto a ellos, en principio, Carlos Alcaraz, Roberto Bautista y Marcel Granollers, aunque habrá que ver qué ocurre con el primero, inmerso en las semifinales del US Open.

"Lamentablemente no podré estar con el equipo de Copa Davis peleando para clasificarnos para la fase final de Málaga. La lesión de la rodilla no es nada grave, pero suficiente para no poder estar en valencia. Estaré apoyando desde casa y trabajando en mi recuperación", explicaba el malagueño a través de las redes sociales. En marzo pasado ya hizo su debut en la competición en Marbella ante Rumanía.

Ramos ha disputado cuatro eliminatorias de Copa Davis, la última en las semifinales de 2018 ante Francia. El barcelonés de 34 años, número 42 del ránking mundial, ya estuvo en el equipo en las Finales del pasado año en Madrid sustituyendo a Roberto Bautista, aunque no llegó a jugar.

España debutará contra Serbia el próximo miércoles, a partir de las 16 horas, y disputará su segunda eliminatoria contra Canadá el viernes y la cerrará el domingo frente a Corea del Sur, siempre a la misma hora.

Esta fase de grupos que se jugará en el Pabelló Municipal Font de Sant Lluís en pista dura bajo techo, la abrirán Canadá y Corea del Sur el martes. Los dos primeros clasificados de cada sede accederán a la Final 8 que se jugará en Málaga del 22 al 27 de noviembre, ya en formato de eliminación directa a partir de cuartos de final. La clasificación de España, pues, para la fase final de Málaga está en el aire y se complica con estas ausencias.