El tsunami Davidovich devora a Monfils

Así firma sus mensajes en redes sociales, #teamtsunami, el malagueño Alejandro Davidovich Fokina. Su irrupción en la primera división de la ATP, en Estoril, es sonada. Procedente de la fase previa, tumba a Gael Monfils, vigente número 18 del mundo, 6 en 2016. Un semifinalista de Roland Garros y del US Open, crema del circuito. Le fulminó tras dos horas y cuarto de un tenis salvaje, alternando momentos sublimes con algún fallo impropio. Pero así es Davidovich, volcánico y todo un carácter, genes rusos pero “malagueño 100%”, que vuela y se desliza por la arcilla lusa para alcanzar las semifinales en la mejor actuación de su incipiente carrera, su mejor victoria ante un Top 30 del mundo.

La pista Millenium de Estoril, donde se celebra el mejor torneo de Portugal, dotado con más de 500.000 euros en premios, despide con una ovación tremenda a Davidovich (19 años), que recibe un caluroso abrazo de Monfils al acabar. Algo así como un “bienvenido al circuito”. Con mirada alucinada, su staff, con el jefe Jorge Aguirre en cabeza, se abraza. En su segunda temporada de senior ya amagó el malagueño con resultados de nivel, pero la explosión llega en Portugal. Unas semifinales de un ATP 250 son cosa seria. Y un partido como el que hizo ante Monfils, aún más. El lunes aparecerá cerca del Top 100 del ranking ATP. Venció por 6-7, 7-5 y 6-4 en un partido con muchas alternativas y roturas de saque.

