Alejandro Davidovich pierde ante Federico Coria en la primera ronda del ATP 250 de Marrakech

Mal comienzo de la temporada de tierra para Alejandro Davidovich, que cayó en la primera ronda del ATP 250 de Marrakech ante el argentino Federico Coria, número 60 del mundo. Davidovich, número 43, perdió el primer set (5-7) después de tener opciones de llevárselo, reaccionó en el segundo para ganar 6-3, pero no le fue bien en el definitivo y cayó por 6-4. Llegó a ir perdiendo 5-1 y no anduvo lejos de igualar, pero no fue posible. La semana próxima viajará a Montecarlo para jugar el siguiente Masters 1000.