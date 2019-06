Lección de Goffin a Alejandro Davidovich

Mal día de Alejandro Davidovich en la primera ronda del cuadro final de Hertogenbosch, un ATP 250 que estrenaba su temporada en hierba, una superficie que le trae buenos recuerdos desde su título junior en Wimbledon en 2017. Tras una meritoria fase previa en la que ganó sus dos partidos con solvencia, el malagueño se estrelló contra el poderío del tenista belga David Goffin, que le venció por un claro 6-0 y 6-2.

No estuvo nunca en partido Davidovich ante Goffin, actual número 35 del mundo pero habitual en el Top 20 y número siete como mayor tope en su carrera. No se sintió cómodo el malagueño y en menos de 45 minutos se marchó un partido sin mucha historia.

El primer set apenas duró 17 minutos, con el belga rompiendo cada vez el saque rival y sin conceder nada con el suyo. La tónica varió algo en el segundo, con Davidovich mejorando con algunos golpes y manteniendo algo más el peloteo sobre la hierba. Pero no dio opción Goffin, que acabó con el partido.

El plan de Davidovich pasa por acudir al torneo de Halle, en Alemania, antes de acudir a la fase previa de Wimbledon y seguir después con la temporada de tierra batida. En el puesto 129 del ATP Tour, según la lista actualizada este lunes, Davidovich está cerca de meterse ya en la rueda de acceso directo a los torneos 250.