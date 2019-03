Andújar pone tope a Davidovich en Marbella

Pablo Andújar, experimentado tenista español de 33 años y que bordeó el Top 30 del ranking en su mejor momento, puso tope a la notable trayectoria de Alejandro Davidovich en el Casino Admiral Trophy, el torneo del ATP Challenger que se celebra en tierras malagueñas. Tuvo que derrotar a una gran versión de Davidovich. Casi dos horas y medias de partido en el que el gran talento malagueño peleó hasta ceder por 6-2, 5-7 y 6-3.

Tuvo que lidiar con algunos problemas físicos en la cadera y en los isquios el malagueño, pero no se salió del partido, uno de sus grandes campos de mejora. Tuvo ráfagas de un tenis sensacional en el segundo y el tercer set, pero no fue posible el pase a la final. No obstante, una gran semana para el malagueño, que en casa ha ofrecido una gran versión y que este lunes se colocará en el mejor puesto de su carrera en el ranking ATP.

Comenzó a buen ritmo Davidovich, manteniendo el saque y compitiendo con Andújar, pero cedió su saque en el quinto juego tras levantar tres bolas de break. Y Andújar puso el turbo para encadenar cuatro juegos y llevarse el primer set (6-2) con cierta suficiencia. Las sensaciones no eran buenas de Davidovich, que se quejaba de su cadera, que ya le dio problemas en el partido de cuartos de final ante Monteiro, y parecía tener calambres.

No obstante, se recuperó el de La Cala del Moral para seguir compitiendo. Hizo su primer break en el segundo set para colocarse 2-0, pero Pablo Andújar recuperó rápidamente. Se ganó el malagueño una advertencia por lanzar la raqueta y por abuso de bola. En el quinto juego levantó tres bolas de break y el fallo de un smash claro para ganar el juego y colocarse 3-2.

Ahí pidió Davidovich la asistencia médica. Se quejaba de la parte izquierda de su cadera y recibió un masaje en la zona. Tras un juego en blanco en contra, Davidovich desplegó un gran tenis para salvar su saque y ponerse 4-3. Tras tener bola de break para ponerse 5-3, no pudo concretarla y perdió su saque a continuación para que el partido se le pusiera en franquía a Andújar.

No cejó Davidovich, que se colocó 0-40 y con 15-40 falló una bola clara en media pista para colocarse 5-5. Lo consiguió en el punto siguiente tras obligar al fallo con Andújar. Y resolvió con contundencia para el 6-5 con un gran tenis antes de liquidar con el saque del rival (7-5). Había desplegado un magnífico juego ante un rival que no había perdido un set en el torneo para ir a la manga definitiva.

El set no empezó bien para Davidovich, que entregó su saque para que Andújar liderara 2-0. Con 2-1 volvió a pedir la presencia de la fisioterapeuta, esta vez con problemas en los abductores. Tuvo dos bolas de break para igualar, pero el conquense las salvó. Normalmente, la dispersión es uno de los riesgos que acecha al juego de Davidovich, pero esta vez seguía metido en el partido y compitiendo. Hasta que entregó la cuchara con un segundo break para ceder el 6-3 definitivo.