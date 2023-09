Alejandro Davidovich, apenado por no estar en la final de Máalga

El tenista malagueño Alejandro Davidovich, que ayer dio el segundo punto a España para vencer en su enfrentamiento ante Corea del Sur, en una última jornada intrascendente del Grupo C de la Fase Final de la Copa Davis que se ha disputado en Valencia, aseguró que se va con una "sensación agridulce" por la satisfacción de haber debutado con el equipo español en individuales y poder ganar un partido, y la decepción de no haber obtenido la clasificación para la Final a Ocho de Málaga.

"Me voy con una sensación agridulce, muy contento con mi primera victoria, pero me hubiera encantado que el equipo se clasificase para Málaga y jugar la final en casa, con todos mis amigos y mi familia porque es el último año que se hace allí. Me voy con un buena sensación pero cuando perdimos con Serbia estaba más jodido", admitió.

El tenista destacó el buen ambiente y la gran experiencia que ha supuesta la convocatoria con el equipo de la Davis. "Hemos hecho una piña muy buena esta semana, hemos hecho equipo a todas horas y eso ha sido un experiencia muy bonita, que no lo había vivido. Cada uno ha puesto su granito para estar al cien por cien, lo hemos intentado todos, no se ha dado pero al final hay muchos más años más para jugar", analizó.

Davidovich, que ha disputado cinco partidos con España esta semana, mostró su predisposición a acudir a las convocatorias de equipo, a pesar de la dificultad del calendario. "Siempre que me han llamado he estado, menos cuando me lesioné el año pasado en el US Open y no me veía para competir. Al final es un sueño que tengo desde pequeño, cuando veía como Rafa, Ferrero, Ferrer, ... todas esas generaciones que se han dejado la piel en la pista para ganar. Estar ahí y lo bonito que es compartir esta experiencia es lo que hace que seamos una familia y eso es lo que me llama más", finalizó.