Alejandro Davidovich y su ruta en el Masters 1000 de Madrid

Alejandro Davidovich cerró una buena semana en el ATP 500 de Barcelona, el Conde de Godó. Cayó en cuartos de final ante el a la postre campeón, Carlos Alcaraz. Y nadie le exigió más al fenómeno murciano, que venció con autoridad y sin ceder ningún set durante el torneo. La ganó 10 juegos y le forzó un tie break el malagueño antes de caer 7-6 y 6-4. En la final, por ejemplo, Tsitsipas cayó por un nítido 6-3 y 6-4. Así que se marchó con buenas sensaciones de la ciudad condal el rinconero.

Los cuartos de final (quintos que suma esta temporada ya, aunque aún no alcanzó unas semifinales) le permiten subir en el ranking desde el puesto 38 al 35. Después del bajón de 14 puestos por no defender la final del año pasado en Montecarlo, ahora viene un buen tramo de temporada en tierra batida en el que sumar puntos, puesto que el año pasado no pasó de segunda ronda en los Masters 1000 de Madrid y Roma y de primera en Roland Garros. Una buena oportunidad, si engancha su buen juego, de ascender posiciones.

El cuadro del Madrid Open, que ya disputa su fase previa y que desde el miércoles ya contemplará partidos de primera ronda, ya fue sorteado. Las bajas de última hora (Nadal, Djokovic o Sinner la comunicaron los últimos días) propiciaron que Davidovich pudiera entrar como cabeza de serie, concretamente el número 29. Ello propicia que quede exento en la primera ronda y que no entre en juego hasta finales de semana, probablemente el viernes. Se medirá al ganador del duelo que enfrentará a Albert Ramos y el bielorruso Ilya Ivashka. Gane quien gane será un encuentro complicado e incómodo porque son dos buenos jugadores sobre tierra batida que ya ganaron a Davidovich en esta superficie. Más adelante, en tercera ronda, aparece como posible rival el cabeza de serie número seis Holger Rune. El danés, de 19 años, viene de ganar en Múnich y va lanzado. Más adelante en el cuadro, Ruud y Medvedev, cabezas de serie número tres y dos.